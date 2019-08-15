Ни дня без ДТП - в центре столицы две иномарки превратились в груду металла

Очередное дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в Кишиневе - на полной скорости столкнулись два дорогих автомобиля.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Несоблюдение правил дорожного движения приводит к страшным ДТП, которые еженедельно случаются в разных уголках молдавской столицы. Ночь со среды на четверг не стала исключением - в самом центре Кишинева столкнулись люксовые автомобили - марок BMW и Land Rover.

На место происшествия прибыли экипажи скорой медицинской помощи и полиции. По предварительным данным следствия, которое начали в полиции, спровоцировал ДТП 23-летний водитель, находившийся за рулем машины немецкого производства. Он потерял контроль над управлением транспортным средством, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с джипом.

Авария была такой силы, что от машин остались металлические "гармошки", а водителей иномарок экстренно госпитализировали. Сейчас они находятся на лечении в больнице скорой помощи.

Страшное столкновение случилось накануне вечером в пяти километрах от города Оргеев в селе Селиште на трассе, ведущей из Кишинева.

По свидетельствам очевидцев две машины, водитель одной из которых не справился с управлением, столкнулись на скорости, приблизительно равной 75-80 км/ч. В результате столкновения от машин остались груды искореженного металла, у автомобиля марки BMW оторвало колеса, двигатель отбросило на несколько метров, стекла разбило в пыль.

Второй автомобиль также сильно пострадал, весь ее корпус после столкновения стал похож на гармошку, его отбросило на 12-15 метров от места столкновения.

Очевидцы утверждают, что пассажиры и водители, находившиеся в салонах автомобилей "родились в рубашках", и особо никто не пострадал - все получили лишь ссадины и ушибы мягких тканей.

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