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Обыски в Международном аэропорту Кишинева

Обыски в аэропорту Кишинева и офисе Avia Invest: видео и комментарий НАЦ

© Photo: Пресс-служба МВД
Происшествия
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По итогам проверок, как подчеркнули в ведомстве, изъяты материалы, предметы, документы и информационные носители.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Обыски в Международном аэропорту Кишинева и в офисе компании-администратора воздушной гавани Avia Invest провели в четверг прокуроры, сотрудники Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД Молдовы и Службы информации и безопасности. Об это сообщили в Национальном антикоррупционном центре.

"Операция прошла в рамках трех уголовных дел, открытых по факту служебной халатности, злоупотребления служебным положением и незаконным пересечением границы, по которым проходят как физические лица, так и принимающие решения в рамках Генерального инспектората полиции и Пограничной и Таможенной служб", - отметили в НАЦ.

По итогам проверок, как подчеркнули в ведомстве, изъяты материалы, предметы, документы и информационные носители, которые подтверждают совершение указанных действий.

"Предпринимаются все необходимые действия для установления всех обстоятельств по данному делу", - добавили в НАЦ.

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