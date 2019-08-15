Нэстасе рассказал, как проходит расследование кражи из банковских ячеек MAIB

Глава МВД заявил, что сейчас расследуются в том числе с точки зрения уголовного законодательства действия работников финансового учреждения, где совершена кража.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Процесс расследования кражи из КБ Moldova Agroindbank АО (MAIB) продвигается медленно из-за большого количества версий. Об этом заявил в четверг журналистам министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

В ночь с 5 на 6 июля в филиале №5 КБ Moldova Agroindbank АО, который расположен на улице И. Крянгэ, 78 в Кишиневе, в специально охраняемой камере хранения неизвестные лица опустошили 84 индивидуальные ячейки клиентов, в которых хранились деньги, материальные ценности, драгоценности и документы, после чего скрылись с места преступления. Первоначально сообщалось, что ущерб составил 29,4 миллиона леев. Затем сумма выросла до 54 миллионов леев, но окончательную цифру так и не назвали.

По словам министра, процесс расследования продвигается медленно, потому что есть много версий. Глава МВД уверен, что банк мог внедрить более хорошую охрану материальных ценностей.

"Сейчас расследуются в том числе с точки зрения уголовного законодательства действия работников финансового учреждения. Потому что кроме поиска виновных, привлечения их к ответственности и возмещения ущерба, мы должны обеспечить, чтобы банковский сектор Молдовы был безопасным", - сказал Нэстасе.

Админсовет КБ Moldova Agroindbank АО принял решение компенсировать каждому пострадавшему клиенту сумму до 500 тысяч леев. Кроме того, банк объявил о вознаграждении в размере миллиона леев тем, кто предоставит данные, которые смогли бы помочь задержать преступников и вернуть украденное имущество клиентов MAIB.

Также финучреждение объявило о вознаграждении в миллион леев тому, кто предоставит информацию, которая поможет поймать преступников.

В Национальным банке Молдовы (НБМ) заявили после инцидента, что разработают пакет рекомендаций для финансовых учреждений страны, чтобы впредь подобного не происходило.

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