Полиция вышла с предупреждением - в Кишиневе вновь "бомбят" автомобили

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Ценные вещи, оставленные в автомобиле, вновь стали приманкой для грабителей, которые не упустят шанс поживиться. Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника задержали 16-летнего жителя Кишинева, которого подозревают в серии краж.
Как уточнили в полиции, с 10 по 13 августа подросток разбил окна нескольких автомобилей и украл ценные вещи, оставленные в них. В первом криминальном эпизоде он залез в автомобиль, припаркованный на улице Мелестиу, украв смартфон марки Samsung, во втором - покусился на машину, оставленную на проспекте Дечебал, где также хозяин забыл мобильный телефон.
Когда сотрудники полиции задержали подростка, при нем обнаружили украденные телефоны, которые уже вернули владельцам. В ходе допроса в Инспекторате полиции сектора Ботаника подозреваемый полностью признал свою вину, сообщив сотрудникам правоохранительных органов, что собирался реализовать смартфоны случайным покупателям по сходной цене.
Следователи выяснили - подросток ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет тюремного заключения.
Как избежать автоограбления
Сотрудники полиции рекомендуют всем автовладельцам, желающим обезопасить свою машину от взлома, придерживаться следующих правил:
- установить в автомобиле современную систему сенсорной сигнализации, которая улавливает малейшие удары по окнам, капоту и дверям;
- перед тем, как припарковать автомобиль, необходимо удостовериться, что окна плотно закрыты, даже если вы уходите на несколько минут;
- проверьте, не оставили ли вы ключи в замке зажигания;
- автомобиль паркуйте лишь в специально оборудованных местах, находящихся в зоне патрулирования полиции;
- не оставляйте в автомобиле на виду ценные вещи - смартфоны, портмоне, сумки, кредитные карты, аудио- или фотоаппаратуру, ювелирные украшения;
- если вы обнаружили следу взлома автомобиля и пропажу ценных вещей, дождитесь приезда криминалистов, которые снимут отпечатки пальцев, чтобы впоследствии идентифицировать личность преступника.
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