Полиция вышла с предупреждением - в Кишиневе вновь "бомбят" автомобили

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Ценные вещи, оставленные в автомобиле, вновь стали приманкой для грабителей, которые не упустят шанс поживиться. Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника задержали 16-летнего жителя Кишинева, которого подозревают в серии краж.

Как уточнили в полиции, с 10 по 13 августа подросток разбил окна нескольких автомобилей и украл ценные вещи, оставленные в них. В первом криминальном эпизоде он залез в автомобиль, припаркованный на улице Мелестиу, украв смартфон марки Samsung, во втором - покусился на машину, оставленную на проспекте Дечебал, где также хозяин забыл мобильный телефон.

Когда сотрудники полиции задержали подростка, при нем обнаружили украденные телефоны, которые уже вернули владельцам. В ходе допроса в Инспекторате полиции сектора Ботаника подозреваемый полностью признал свою вину, сообщив сотрудникам правоохранительных органов, что собирался реализовать смартфоны случайным покупателям по сходной цене.

Следователи выяснили - подросток ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет тюремного заключения.

Как избежать автоограбления

Сотрудники полиции рекомендуют всем автовладельцам, желающим обезопасить свою машину от взлома, придерживаться следующих правил: