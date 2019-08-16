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Взлом замка автомобиля, архивное фото.

Полиция вышла с предупреждением - в Кишиневе вновь "бомбят" автомобили

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Ночные ограбления автомобилей вновь становятся популярным криминальным промыслом в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Ценные вещи, оставленные в автомобиле, вновь стали приманкой для грабителей, которые не упустят шанс поживиться. Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника задержали 16-летнего жителя Кишинева, которого подозревают в серии краж. 

Как уточнили в полиции, с 10 по 13 августа подросток разбил окна нескольких автомобилей и украл ценные вещи, оставленные в них. В первом криминальном эпизоде он залез в автомобиль, припаркованный на улице Мелестиу, украв смартфон марки Samsung, во втором - покусился на машину, оставленную на проспекте Дечебал, где также хозяин забыл мобильный телефон.

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© Photo: Primăria orașului Orhei
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Когда сотрудники полиции задержали подростка, при нем обнаружили украденные телефоны, которые уже вернули владельцам. В ходе допроса в Инспекторате полиции сектора Ботаника подозреваемый полностью признал свою вину, сообщив сотрудникам правоохранительных органов, что собирался реализовать смартфоны случайным покупателям по сходной цене. 

Следователи выяснили - подросток ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет тюремного заключения.

Как избежать автоограбления

Сотрудники полиции рекомендуют всем автовладельцам, желающим обезопасить свою машину от взлома, придерживаться следующих правил: 

  • установить в автомобиле современную систему сенсорной сигнализации, которая улавливает малейшие удары по окнам, капоту и дверям;
  • перед тем, как припарковать автомобиль, необходимо удостовериться, что окна плотно закрыты, даже если вы уходите на несколько минут;
  • проверьте, не оставили ли вы ключи в замке зажигания;
  • автомобиль паркуйте лишь в специально оборудованных местах, находящихся в зоне патрулирования полиции;
  • не оставляйте в автомобиле на виду ценные вещи - смартфоны, портмоне, сумки, кредитные карты, аудио- или фотоаппаратуру, ювелирные украшения;
  • если вы обнаружили следу взлома автомобиля и пропажу ценных вещей, дождитесь приезда криминалистов, которые снимут отпечатки пальцев, чтобы впоследствии идентифицировать личность преступника.

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Теги:
воровство, предупреждение, полиция, автомобили


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