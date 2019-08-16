Скрывались в мессенджере: деятельность хитрой банды наркоторговцев раскрыта

Слежка в течение десяти месяцев, хитрый план контакта с клиентами без раскрытия личности – в Молдове раскрыли схему контрабанды и распространения наркотиков.

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Прокуроры и офицеры Нацинспектората расследований раскрыли деятельность преступной группировки, хитро скрывавшей свои действия по контрабанде и продаже наркотиков. Следить за ними пришлось почти год, сообщили в пятницу в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

Как выяснило следствие, весной 2018 года группа людей от 21 года до 28 лет создала группировку и поделила роли – лидеры занимались ввозом в Молдову наркотиков, пользуясь услугами международных пассажирских рейсов, а другие члены формирования продавали товар через мессенджер.

Дилеры прятали товар в общественных местах – у корней деревьев, под бордюрами и камнями. В мессенджере был создан специальный чат, куда добавляли только проверенных покупателей. Им высылали координаты места, где спрятаны наркотики. Перед этим они должны были перечислить деньги за покупку на специальный счет.

Банковские карты злоумышленники оформляли на имена других людей, также были открыты электронные кошельки, куда клиенты отправляли деньги.

Таким образом, физического контакта между дилерами и покупателями не было.

За десять месяцев, пока шла слежка, члены группировки ввезли в Молдову контрабандой наркотики на сумму в 9 миллионов леев.

Всего выявили 28 банковских счетов и 90 электронных кошельков, принадлежащих злоумышленникам. Чтобы отмыть деньги, покупались биткоины.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах нашли банковские карты и около 400 тысяч леев.

Трое членов преступного формирования, в том числе его лидер, сейчас помещены под 30-дневный арест.

За незаконный оборот наркотиков молдавское законодательство предусматривает наказание от 7 до 15 лет тюрьмы. Отмывание денег карается сроком от 5 до 10 лет лишения свободы, а контрабанда – от 3 до 10 лет тюремного заключения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK