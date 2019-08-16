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Грузовик с топливом перевернулся в Хынчештском районе

Фура с топливом перевернулась в Хынчештском районе - фото

© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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От удара у цистерны транспортного средства появилась трещина и топливо начало разливаться по трассе.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Два экипажа спасателей работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Хынчештском районе, где перевернулась фура, перевозившая топливо.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС), инцидент произошел утром в пятницу рядом с селом Мерешены.

"Звонок в службу 112 поступил в 10.23. Сообщилось, что грузовик с топливом перевернулся. В результате появилась трещина в цистерне, а топливо начало разливаться по трассе. На место прибыли два экипажа пожарных и спасателей, которые предприняли меры, чтобы обезопасить зону", - пояснили в ГИЧС.

В итоге пришлось мыть дорожное полотно, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Как уточнили в Генинспекторате по ЧС, в результате случившегося никто не пострадали. Правоохранительным органам предстоит выяснить причины произошедшего.

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