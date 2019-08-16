Житель Комрата выкопал на своем участке артиллерийский снаряд

Место опасной находки оцепили полицейские с тем, чтобы взрывотехники сделали свою непростую работу.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Житель Комрата выкопал на принадлежащем ему участке старый артиллерийский снаряд.

На взрывоопасный предмет житель гагаузской столицы наткнулся, прокладывая водопроводную сеть вблизи дома, сообщила пресс-служба управления полиции Гагаузии.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые оцепили место происшествия. После этого взрывотехники обезопасили найденный снаряд.

В конце мая в селе Терновка в Приднестровье также был обнаружен снаряд, который предположительно, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Находку сделали рабочие на частном огороде. Убирая сорняки, они обнаружили металлический предмет, похожий на боеприпас.

Головная часть артиллерийского снаряда со следами коррозии находилась буквально на поверхности земли. Исследовав предмет, саперы пришли к выводу, что он не взрывоопасен.

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