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Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

Молоковоз "размазало" по дороге — стали известны подробности трагедии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Из-за технической неисправности погиб человек, еще трое пострадали. Генеральный инспекторат полиции сообщил подробности происшествия вблизи села Фундул Галбеней.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Мужчина, погибший в результате автокатастрофы близ Хынчешт, управлял автоцистерной, причиной трагедии стала техническая неисправность автомобиля.

Об этом сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь генерального инспектората полиции Мариана Бециву. Водитель находился за рулем грузовика модели ГАЗ, на котором перевозилось молоко. Из-за технической неисправности, возникшей во время езды, он потерял управление, что привело к лобовому столкновению транспортного средства с автомобилем модели Peugeot 406.

В результате столкновения 26-летний водитель молоковоза погиб на месте. За рулем Peugeot находилась 38-летняя женщина, а также пассажиры - 63-летний мужчина и 17-летний подросток, они доставлены в районную больницу Хынчешт с легкими травмами.

Авария произошла на 26-м километре трассы R3 Хынчешты-Кишинев.

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Теги:
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