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Смартфон

В Кишиневе за телефон готовы сесть в тюрьму - видео столичной полиции

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Нет и дня, чтобы в молдавской столице не воровали мобильные телефоны, очередной случай произошел в секторе Рышкановка.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. До четырех лет тюрьмы может получить 18-летний молодой человек за кражу смартфона модели HUAWEI P9. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. 

Криминальный эпизод имел место в начале августа на улице 8 марта, однако найти вора сотрудникам правоохранительных органов удалось лишь сейчас. Сумма материального ущерба, нанесенного владельцу ценной вещи, составила 3 тысячи леев. 

Кража произошла в квартире, которую вдвоем снимали студенты на Рышкановке. Проснувшись утром, один из квартирантов обнаружил, что ни его смартфона, ни соседа нет.

Пострадавший незамедлительно обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выследили украденный аппарат по коду IMEI. 18-летний молодой человек сообщил, что украл мобильный телефон у сожителя, чтобы впоследствии подарить его своей девушке.

Позже аппарат был изъят и передан владельцу.

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Теги:
наказание, расследование, полиция, телефон, кража


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