В Кишиневе за телефон готовы сесть в тюрьму - видео столичной полиции

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. До четырех лет тюрьмы может получить 18-летний молодой человек за кражу смартфона модели HUAWEI P9. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Криминальный эпизод имел место в начале августа на улице 8 марта, однако найти вора сотрудникам правоохранительных органов удалось лишь сейчас. Сумма материального ущерба, нанесенного владельцу ценной вещи, составила 3 тысячи леев.
Кража произошла в квартире, которую вдвоем снимали студенты на Рышкановке. Проснувшись утром, один из квартирантов обнаружил, что ни его смартфона, ни соседа нет.
Пострадавший незамедлительно обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов выследили украденный аппарат по коду IMEI. 18-летний молодой человек сообщил, что украл мобильный телефон у сожителя, чтобы впоследствии подарить его своей девушке.
Позже аппарат был изъят и передан владельцу.
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