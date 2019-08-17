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Горная система Карпаты

Трясущаяся Молдова - когда Карпаты преподнесут неприятный сюрприз

© Sputnik / Олег Ласточкин
Происшествия
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В карпатской зоне Вранча опять неспокойно - днем там произошла серия небольших толчков, однако в Кишиневе их не почувствовали.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik, Андрей Петрик. В середине августе продолжилась серия незначительных подземных толчков, которые фиксировали также в начале месяца. Субботний день не стал исключением - в зоне Вранча вновь произошли толчки магнитудой 3,2. 

Эпицентр находился на глубине 79 километров. Землетрясение сильнее всего ощущалось в румынских городах Нехою, Одобешть, Ковасна, Слэник-Молдова и Панчу. 

Сейсмограф
© AP Photo / Achmad Ibrahim
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Напомним, что в той же сейсмической зоне в первой половине августа произошла серия незначительных землетрясений. Так, 6 августа, толчки магнитудой 3,6 зафиксировали в уезде Вранча, а 7 августа - в уезде Бузэу, там магнитуда оказалась выше - 4,1.

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: не преподнесут ли карпатские горы очередной сюрприз жителям нашей республики в виде мега-мощного землетрясения после сравнительного затишья? Ответ на этот вопрос дал сейсмолог Ион Илиеш.

"Жители Молдовы могут ожидать провокаций со стороны подземного очага Вранча в любой момент. Мы, как ученые, не можем точно указать, когда произойдет это сверхмощное землетрясение, но оно однозначно будет", — заявил собеседник.

По словам специалиста, в случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подобными точками в других сейсмически-активных горных хребтах, есть периоды затишья и пики наибольшей активности. В последние несколько лет сейсмическая активность зоны Вранча возросла: с определенной периодичностью происходят землетрясения с магнитудой до 6.

CC0 / Rakoon
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"По нашему мнению, это — хорошо, так как это — обычный, нормальный режим для Вранчи. Благодаря таким сравнительно небольшим толчкам очаг разряжается. Но, тем не менее, подземная энергия полностью не высвобождается, и стоит ждать более мощного землетрясения", — подчеркнул специалист.

По утверждению сейсмолога, прогнозируемую картину мощного землетрясения также можно аргументировать тем, что за последние несколько лет не было землетрясения с магнитудой выше. Из этого следует вывод, что в ближайшее время жители республики могут быть неприятно удивлены, а их спокойствие может нарушить серия сильных подземных толчков.

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Теги:
Земля, толчки, причины, Вранча, землетрясения


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