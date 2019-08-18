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Модели демонстрируют обувь.

В Молдове хотели "обуть" тысячи человек, "Adibas" передан на экспертизу

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Почти три тысяч пар обуви были ввезены в Молдову незаконно, товар пытались реализовать жителям и гостям Кишинева на столичных рынках.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. На территорию Молдовы незаконно ввезли 2834 пары обуви без декларирования на таможне и документов, подтверждающих происхождение товара. Эту обувь трое граждан Молдовы пытались реализовать на столичных рынках, однако сотрудники Таможенной службы не дали им этого сделать. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Сначала таможенники задержали на одной из кишиневских улиц Mercedes Viano, в котором обнаружили 283 пары обуви известных брендов. Сопроводительных документов на товар не было.

Таможенный пункт Кагул-Оанча
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Схемы по контрабанде: двое таможенников попали под подозрение

При расследовании случая контрабанды выяснилось, что шофер микроавтобуса вместе двумя своими "подельниками" владеет складским помещением, где таможенники обнаружили еще 2 тысячи 551 пару спортивной обуви. 

Всего, в ходе оценки обнаруженного товара, контрабандисты ввезли в республику спортивной обуви на сумму более 1 миллиона леев.

Сейчас некоторые пары обуви, маркированные под известные бренды, переданы на экспертизу для определения их соответствия критериям качества оригинала. Если выяснится, что контрабандисты подделали марки известных брендов, их ждет ответственность и за это правонарушение.

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Теги:
задержание, проверки, таможня, контрабанда, обувь


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