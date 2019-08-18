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Una pistola (imagen referencial)

Известный в Кишиневе бизнесмен покончил жизнь самоубийством

CC0 / Pixabay / zgmorris13
Происшествия
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Бизнесмен Юрий Лункашу застрелился вечером, 17 августа, это произошло на отрезке трассы между Яловенами и Дурлештами, информацию подтвердили в полиции.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Вечером в субботу, в районе 20 часов, в Дежурную часть Инспектората полиции сектора Буюканы поступило уведомление от единой экстренной службы 112. Звонивший сообщил, что на трассе R-6 находится мужчина без признаков жизни с ранением в область головы.  

По информации экстренной службы 112, звонивший сообщил, что мужчина совершил самоубийство из личного оружия. Ранение было смертельным. В полиции сообщили, что умершим является бизнесмен Юрий Лункашу, известный тем, что всегда старался избегать публичности. 

Звонил в полицию Борис Бабин, который сообщил, что работал водителем Лункашу, а вечером 17 августа, в 19:00 часов его шеф попросил приехать, чтобы потом "отправиться подышать свежим воздухом" (цитата принадлежит Лункашу - ред.). 

Водитель отправился на служебном автомобиле домой к Лункашу, откуда повез его на шоссе R-6 - на отрезок между Яловенами и Дурлештами. Там Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и продиктовал ему записку со следующим содержанием: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором".

Затем Лункашу вышел из автомобиля, сообщив водителю, что хочет остаться в одиночестве и подышать свежим воздухом. Однако вскоре невдалеке раздался выстрел, Лункашу застрелился. Как выяснилось позже, пистолет, которым он владел на законных основаниях, был модели "Astra" калибром в 6,35 мм. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Следует отметить, что, по информации источников, пожелавших остаться анонимными, Юрий Лункашу был близким другом Владимира Плахотнюка. 

В ходе телефонного разговора с корреспондентом Sputnik Молдова пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт смерти бизнесмена Лункашу. Он также сообщила, что Лункашу ехал в автомобиле как пассажир, затем попросил водителя остановиться, вышел, немного удалился от транспортного средства и произвел выстрел в область головы. 

В то же время, в полиции сообщили, что бизнесмен, родившийся в 1963 году, не оставил никакой предсмертной записки родственникам.

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Теги:
причины, расследование, выстрел, самоубийство


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