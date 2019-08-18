Сюжет, как в боевике: в Кишиневе автомобиль протаранил полпарковки - видео

Крупную аварию спровоцировал водитель одной из иномарок, перебив багажники у стоящих возле супермаркета легковушек.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в столичном секторе Чеканы. Водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Mercedes, врезался в три машины, припаркованные на обочине у одного из крупных супермаркетов по улице Петру Заднипру.

К счастью, обошлось без жертв, но транспортные средства сильно пострадали, как видно на изображениях.

По словам очевидцев, за рулем машины Mercedes находился молодой человек 18 лет, который вел себя неадекватно. Свидетели дорожно-транспортного происшествия предположили, что тинейджер находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали автомобили марок Lexus, Opel и Toyota. Сумма материального ущерба, нанесенного владельцам транспортных средств, уточняется.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали молодого человека и опросили свидетелей ДТП. Через 15 минут на место прибыла мама юного водителя, разбившего столько дорогостоящих автомобилей. Она была шокирована тем хаосом, который спровоцировал ее сын.

Водитель машины Lexus заявил сотрудникам полиции, что его автомобиль, который наиболее пострадал от столкновения, не подлежит восстановлению, и он хотел бы получить денежную компенсацию за практически уничтоженное транспортное средство.

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