Люди в Молдове служили товаром - пресечена деятельность опасной группировки

В Молдове обезвредили преступную группировку, которая занималась трафиком людей через Молдову в страну Европейского Союза - в спецоперации приняли участие сотрудники Пограничной полиции и Службы информации и безопасности республики.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Ежегодно в Молдове фиксируются случаи торговли живым товаром, будь то граждане республики или иностранцы, которых переправляют через территорию страны на Запад.

Двое граждан Молдовы сколотили преступную группировку, действовавшую в Молдове не один месяц. Одним из трафикантов был бывший сотрудник Пограничной полиции Молдовы. По данным следствия, он привозил в республику людей из азиатских и африканских государств, оформлял им поддельные документы, а затем нелегально перевозил на территорию Европейского Союза через Румынию.

За свои услуги трафиканты получали с каждого мигранта, желающего попасть в ЕС, по 2 тысячи евро. Необходимую сумму они платили криминальным посредникам уже на территории Румынии, удостоверившись, что их не обманули.

Сотрудники Пограничной полиции и офицеры Службы информации и безопасности задержали трафикантов и тех, кто незаконно пытался пересечь государственные рубежи Молдовы в приграничных селах Фрэшинешть (Унгенский район) и Костешть (Рышканский район). Группы правонарушителей задержали в момент попытки перейти молдо-румынский государственный кордон.

Иностранные граждане, желавшие попасть на территорию Румынии, - выходцы из Бангладеш и Узбекистана. Молдавских граждн, наладивших преступный миграционный поток людей через границу, поместили в СИЗО на 72 часа.

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В ходе следствия выяснилось, что некоторые из тех, кого трафиканты намеревались переправить через границу, имели запрет на въезд в большинство страны Евросоюза, поскольку ранее были там не в ладах с законом.

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