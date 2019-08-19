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Рабство, иллюстративное фото.

Люди в Молдове служили товаром - пресечена деятельность опасной группировки

CC0 / Pixabay / sammisreachers
Происшествия
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В Молдове обезвредили преступную группировку, которая занималась трафиком людей через Молдову в страну Европейского Союза - в спецоперации приняли участие сотрудники Пограничной полиции и Службы информации и безопасности республики.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Ежегодно в Молдове фиксируются случаи торговли живым товаром, будь то граждане республики или иностранцы, которых переправляют через территорию страны на Запад. 

Двое граждан Молдовы сколотили преступную группировку, действовавшую в Молдове не один месяц. Одним из трафикантов был бывший сотрудник Пограничной полиции Молдовы. По данным следствия, он привозил в республику людей из азиатских и африканских государств, оформлял им поддельные документы, а затем нелегально перевозил на территорию Европейского Союза через Румынию. 

За свои услуги трафиканты получали с каждого мигранта, желающего попасть в ЕС, по 2 тысячи евро. Необходимую сумму они платили криминальным посредникам уже на территории Румынии, удостоверившись, что их не обманули. 

Рабство, архивное фото
CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
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Сотрудники Пограничной полиции и офицеры Службы информации и безопасности задержали трафикантов и тех, кто незаконно пытался пересечь государственные рубежи Молдовы в приграничных селах Фрэшинешть (Унгенский район) и Костешть (Рышканский район). Группы правонарушителей задержали в момент попытки перейти молдо-румынский государственный кордон. 

Иностранные граждане, желавшие попасть на территорию Румынии, - выходцы из Бангладеш и Узбекистана. Молдавских граждн, наладивших преступный миграционный поток людей через границу, поместили в СИЗО на 72 часа. 

Не люди, а товар - как граждан Молдовы эксплуатировали в ЕС>>>

В ходе следствия выяснилось, что некоторые из тех, кого трафиканты намеревались переправить через границу, имели запрет на въезд в большинство страны Евросоюза, поскольку ранее были там не в ладах с законом.

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Теги:
пресечение, расследование, международная преступная группировка, трафик людей, Пограничная полиция, пограничники


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