Решил покататься на чужом авто, а окажется на скамье подсудимых - видео

Чтобы поездить на машине соседа, злоумышленник проник в его квартиру и украл ключи.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Уроженец Кишинева задержан за угон соседского транспортного средства. Об этом сообщили в понедельник в управлении полиции молдавской столицы.

По информации ведомства, утром 4 августа в полицию подал заявление владелец автомобиля Volkswagen, сообщив, что его машину угнали после того, как он припарковал ее во дворе дома по улице М.Садовяну. На место выехала оперативная группа, выяснившая, что из дома 44-летнего мужчины пропали и ключи от машины.

В ходе поисков пропажа была найдена в Вадул луй Водэ, а позже выяснилось, что угнал его сосед пострадавшего.

"Взял автомобиль у дома. Поехал на нем кататься и оставил в Вадул луй Водэ", - признался на допросе задержанный.

Он рассказал, что проник в дом через открытое окно, взял лежавшие ключи от автомобиля, а затем поехал кататься.

За содеянное 23-летнему молодому человеку грозит штраф от 29 до 67,5 тысячи леев или от одного до трех лет лишения свободы.

Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

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