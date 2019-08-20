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Смартфон, архивное фото.

В Кишиневе действует любвеобильный вор: одной рукой обнимает, другой крадет

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Столичная полиция разыскивает падкого до женского пола вора, он провожает девушек домой, а по пути незаметно обирает их до нитки.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Следователи Инспектората полиции Ботаники ищут молодого человека, который знакомится с девушками на улицах столицы, предлагая проводить их домой, а потом они обнаруживают кражу ценных вещей из сумочки.

В минувшие выходные, по данным столичной полиции, "любвеобильный" вор ограбил так еще одну жертву. Женщина сообщила, что на улице к ней подошел молодой человек и, усыпив ее бдительность комплиментами, предложил проводить домой. Инцидет произошел на улице Минской, расположенной в столичной секторе Ботаника. 

Цинизм изворотливого вора не знал границ - у подъезда он распрощался с дамой, взяв ее номер телефона и предложив ей встретиться "на днях". В это время смартфон модели Xioami Remdi 5 был уже у него в кармане вместе с кошельком, в котором была немалая сумма денег с документами женщины.

Смартфон.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Нахальная кража: в Кишиневе смартфоны воруют прямо из-под носа - видео

Сумму материального ущерба женщина оценила в 8 тысяч 500 леев, не исключив, что молодой человек подобным образом совершил серию таких краж. Если его удастся задержать сотрудникам правоохранительных органов, кишиневскому "жиголо" грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Сотрудники столичной полиции просят всех, кто узнает вора на видео и встретит его в Кишиневе, сообщить об этом по номеру 069515483.

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Теги:
кража, смартфоны, Кишинев, воры


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