В Кишиневе действует любвеобильный вор: одной рукой обнимает, другой крадет

Столичная полиция разыскивает падкого до женского пола вора, он провожает девушек домой, а по пути незаметно обирает их до нитки.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Следователи Инспектората полиции Ботаники ищут молодого человека, который знакомится с девушками на улицах столицы, предлагая проводить их домой, а потом они обнаруживают кражу ценных вещей из сумочки.

В минувшие выходные, по данным столичной полиции, "любвеобильный" вор ограбил так еще одну жертву. Женщина сообщила, что на улице к ней подошел молодой человек и, усыпив ее бдительность комплиментами, предложил проводить домой. Инцидет произошел на улице Минской, расположенной в столичной секторе Ботаника.

Цинизм изворотливого вора не знал границ - у подъезда он распрощался с дамой, взяв ее номер телефона и предложив ей встретиться "на днях". В это время смартфон модели Xioami Remdi 5 был уже у него в кармане вместе с кошельком, в котором была немалая сумма денег с документами женщины.

Сумму материального ущерба женщина оценила в 8 тысяч 500 леев, не исключив, что молодой человек подобным образом совершил серию таких краж. Если его удастся задержать сотрудникам правоохранительных органов, кишиневскому "жиголо" грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Сотрудники столичной полиции просят всех, кто узнает вора на видео и встретит его в Кишиневе, сообщить об этом по номеру 069515483.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK