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Лодка у берега. Архивное фото

В шаге от трагедии: лодка с шестью людьми перевернулась в Костешть-Стынка

© Sputnik / Yana Zaharova
Происшествия
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На борту перевернувшейся лодки были четверо детей и двое взрослых, которых вытащили из воды спасатели.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Шестеро человек, в том числе четверо детей, едва не утонули в Рышканском районе после того, как их лодка перевернулась, сообщили в среду в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС). 

Piscină
CC0 / Pixabay / stevepb
В полиции рассказали, как вести себя на воде, чтобы не утонуть

Инцидент произошел на водохранилище Костешь-Стынка рядом с селом Дуруитоаря. Находившиеся на берегу люди заметили, как лодка в какой-то момент исчезла из вида. Затем очевидцы услышали крики о помощи. Тогда они позвали спасателей.

"Сотрудники ГИЧС на лодке отправились в направлении места ЧП, на которое указали местные жители. В четырех километрах от границы с Румынией спасатели обнаружили перевернувшуюся лодку", - сообщили в ведомстве.

В результате в воде оказались четверо детей 4, 6, 7 и 10 лет, а также двое человек в возрасте 32 и 34 лет.

"Только у четверых были спасательные жилеты. Спасатели вытащили пострадавших из воды, предотвратив трагедию. В результате случившегося никто не пострадал", - заключили в Генинспекторате по ЧС.

Пострадавшую лодку также вытащили на берег. Почему она перевернулась, предстоит выяснить специалистам.

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