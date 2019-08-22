Квартирные воры на награбленное купили машину и дом

Очередная попытка обворовать новый дом обернулась для злоумышленников неудачей, их заметили и вскоре поймали.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Двое молодых людей из Новоаненского района задержаны по подозрению в совершении нескольких квартирных краж, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Жителей сел Новая Кобуска и Телица 20 и 27 лет поймали после того, как полицию Рышканского района поступило сообщение о том, что двое неизвестных проникли ночью в один из местных домов. Их заметили соседи, поэтому злоумышленники сбежали, не взяв ничего.

В результате следственных мероприятий удалось установить личности подозреваемых и задержать их.

"Это не первый случай нарушения ими законов. Ранее их уже судили за подобные преступления. Одного из задержанных уже подозревали в кражах в особо крупных размерах, совершенных в центральной части страны", - сообщили в Генинспекторате полиции.

Как уточнили в правоохранительных органах, на деньги от краж злоумышленники приобрели дом и автомобиль. При обыске в доме в Брэтушенах полицейские нашли вещи, которые, предположительно были украдены из нескольких хозяйств на севере Молдовы.

На допросе молодые люди признали свою вину. Сейчас полицейские проверяют их причастность к другим преступлениям.

По закону, задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.

© Sputnik / Как уберечь квартиру от ограбления: рейтинг неудачных тайников

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