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дом

Квартирные воры на награбленное купили машину и дом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Очередная попытка обворовать новый дом обернулась для злоумышленников неудачей, их заметили и вскоре поймали.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Двое молодых людей из Новоаненского района задержаны по подозрению в совершении нескольких квартирных краж, сообщили в Генеральном инспекторате полиции. 

Человек в маске балаклавы. Архивное фото
CC BY 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / Balaclava 3 hole black
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Жителей сел Новая Кобуска и Телица 20 и 27 лет поймали после того, как полицию Рышканского района поступило сообщение о том, что двое неизвестных проникли ночью в один из местных домов. Их заметили соседи, поэтому злоумышленники сбежали, не взяв ничего.

В результате следственных мероприятий удалось установить личности подозреваемых и задержать их.

"Это не первый случай нарушения ими законов. Ранее их уже судили за подобные преступления. Одного из задержанных уже подозревали в кражах в особо крупных размерах, совершенных в центральной части страны", - сообщили в Генинспекторате полиции. 

Водитель за рулем, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как уточнили в правоохранительных органах, на деньги от краж злоумышленники приобрели дом и автомобиль. При обыске в доме в Брэтушенах полицейские нашли вещи, которые, предположительно были украдены из нескольких хозяйств на севере Молдовы.

На допросе молодые люди признали свою вину. Сейчас полицейские проверяют их причастность к другим преступлениям.

По закону, задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.

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