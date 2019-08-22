Молдова - в тисках африканской чумы: откуда приходит зараза в нашу страну

В Национальном агентстве продовольственной безопасности вышли с предупреждением, ситуация с заболеваемостью домашнего скота африканской чумой свиней становится тревожной.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Первые очаги африканской чумы свиней были зафиксированы специалистами в октябре 2016 года в селах Мошана и Чернолевка Дондюшанского района Молдовы, после чего инфекция начала распространяться и в другие населенные пункты страны. Такую информацию озвучили на совещании в Национальном агентстве продовольственной безопасности, на котором детально рассмотрели все пути распространением вируса на территории республики.

Ситуация с заболеваемостью домашнего скота начала становится тревожной еще в 2017 году, когда по республике было зарегистрировано 7 вспышек вируса в разных населенных пунктах страны. Причем переносчиками заразы стали дикие кабаны. В 2018 году вирус поразил уже 38 хозяйств, в 11 случаях переносчиками опять явились дикие кабаны.

С наступление 2019-го ситуация лучше не стала - в 20 хозяйствах был зафиксирован падеж скота, вызванный вирусом африканской чумы свиней. Во избежание распространения инфекции уничтожить пришлось 331 животное.

Исполняющая обязанности директора Нацагентства продовольственной безопасности Элла Малай сообщила, что "наиболее сложная ситуация наблюдается в соседних с Молдовой странах, где наблюдается настоящий инфекционный "взрыв". По словам чиновницы, в Румынии за 2019 года 950 домашних животных и 1845 диких кабанов были поражены опасным вирусом. На Украине ситуация также тревожная, там зафиксировали 37 очагов заражения за первые 7 месяцев текущего года.

"Дикие кабаны являются одними из основных переносчиков этой инфекции. Мигрируя через Днестр и Прут, приближаясь к домашним хозяйствам, они вполне могут служить разносчиками вируса", - уточнила Малай.

Однако основная опасность заражения существует в случае, если домашних свиней кормят кукурузой. Дикие кабаны часто кормятся на кукурузных полях, а инфекция домашнему скоту может передаваться через корм. Об этом заявил сотрудник Национального агентства продовольственной безопасности Виталий Кэрэуш.

Как определить, что ваша свинка больна?

Вирусная болезнь относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков. При острой фазе инфекционного заражения у животных отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз.

Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда. На коже в области внутренней поверхности бёдер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют.

На некоторых участках кожи могут появиться пустулы, на месте которых образуются струпья и язвы. Падеж домашнего скота от вируса составляет до 100 процентов, эффективного лечения против африканской чумы нет.

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