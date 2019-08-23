СИБ: в Кишиневском аэропорту - повышенный уровень радиации

Причиной повышения радиационного фона стали приборы с истекшим сроком годности, которые сохранились в самолетах советского производства, хранящихся в ангарах предприятия.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Порядка 30 приборов - источников ионизирующего излучения, которые были установлены на самолетах советского образца, обнаружены сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ) в столичном аэропорту. Поводом для проверок стало повышение радиационного фона, причины которого сначала не могли найти.

Однако позже удалось установить, что все дело в специальной технике, отслужившей свой срок эксплуатации. Нарушали радиационную безопасность на территории Международного аэропорта Кишинева аппараты для определения толщины слоя льда на полосе. Об этом говорится в сообщении СИБ.

В молдавских спецслужбах уточнили, что, если бы радиоактивное оборудование попало в руки экстремистских организаций, последствия могли бы быть ужасающими.

По требованию СИБ, администрация аэропорта обязана передать опасные аппараты государственному предприятию "Obiecte Speciale” во избежание их незаконного использования, а также возможных последствий для здоровья граждан, живущих в радиусе нескольких километров от главной воздушной гавани республики.

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В СИБ сообщили, что за последние три месяца в республике было выявлено 64 источника радиации, которые владельцы хранили нелегально.

Радиоактивные отходы обнаружили офицеры Антитеррористического центра СИБ совместно с сотрудниками Пограничной полиции. В молдавских спецслужбах обещают продолжить проверки с целью выявления радиоактивных веществ и предметов, которые могут нести угрозу национальной безопасности, здоровью и жизни граждан республики.

Первыми симптомами лучевой болезни являются тошнота, рвота, вялость, апатия, отсутствие желания двигаться (адинамия). Это состояние также носит название первичной лучевой реакции.

Ранние симптомы, которые возникают сразу после облучения, зависят от полученной человеком дозы. Чем выше доза облучения, тем первый признак возникает раньше и тем он более выражен и продолжителен.

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