В столице активизировались карманники - они лишают граждан последних денег

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Часы пик и предпраздничная суета - благоприятная атмосфера для карманников, которые пользуются перегруженностью троллейбусов и автобусов в Кишиневе и оставляют людей без самого ценного - денег, мобильных телефонов и документов.
Последний случай произошел в пятницу, 23 августа. В рейсовом микроавтобусе, следовавшим по маршруту №171, был задержан 42-летний мужчина, который вытащил из сумки женщины портмоне с деньгами и документами. Вор воспользовался невнимательностью жертвы и выбрал самый удачный момент.
На отрезке улиц Мунчештской и Тигина, когда салон маршрутки №171 наиболее забит пассажирами, он совершил свое неблаговидное дело - ловкость рук лишила женщину 535 леев.
Когда дама обнаружила кражу, было слишком поздно, однако она обратилась в полицию, где визуально описала всех людей, которые стояли с ней рядом в салоне рейсового микроавтобуса. По этим приметам сотрудникам полиции удалось задержать вора в кратчайшие сроки - он вновь "промышлял" в салоне маршрутки, следовавшей тем же рейсом.
Сейчас мужчина находится под предварительным заключением, если его вину признают в суде, ему грозит штраф до 42 тысяч леев, либо до двух лет лишения свободы.
Откровения из первых уст
На условиях анонимности один из тех, кто промышляет за чужой счет в общественном транспорте, рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, как зарабатывает, преступая закон.
Вор признался, что откровенно преступный способ зарабатывания денег не мешает его семейной жизни. У Иона есть жена и маленький ребенок. Супруга знает, чем занимается ее благоверный, однако не препятствует его преступному промыслу, поскольку понимает, что пока иных средств на содержание семьи нет.
"У меня есть определенный план. Когда я выхожу "на охоту" стараюсь, конечно, собрать за месяц определенную сумму. Пока получается, и мне хватает", — сообщил "щипач".
Отвечая на вопрос: "не мучает ли Вас совесть, когда вытаскиваете деньги или кошелек у пенсионеров", Ион заявляет, что в его шальном деле не место таким "предрассудкам".
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"Сначала, да, было не по себе. Но сейчас привык. Мне надо кормить семью и тут не до совести", — отметил собеседник.
Советы полиции, как не стать жертвой карманника:
- не стоить хранить деньги в задних карманах;
- если в общественном транспорте много народу — нужно внимательно следить за вещами и окружающими людьми;
- сумка, за которой не смотрит ее хозяин, — подходящая мишень для карманника;
- сумку или багаж нужно держать в поле своего зрения;
- не забывайте, что большинство карманников хорошо одеты. Воры могут быть разного возраста и пола.
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