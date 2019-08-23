В столице активизировались карманники - они лишают граждан последних денег

В общественном транспорте столицы неспокойно - воры пользуются толчеей в троллейбусах и маршрутках, чтобы поживиться за чужой счет.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Часы пик и предпраздничная суета - благоприятная атмосфера для карманников, которые пользуются перегруженностью троллейбусов и автобусов в Кишиневе и оставляют людей без самого ценного - денег, мобильных телефонов и документов.

Последний случай произошел в пятницу, 23 августа. В рейсовом микроавтобусе, следовавшим по маршруту №171, был задержан 42-летний мужчина, который вытащил из сумки женщины портмоне с деньгами и документами. Вор воспользовался невнимательностью жертвы и выбрал самый удачный момент.

На отрезке улиц Мунчештской и Тигина, когда салон маршрутки №171 наиболее забит пассажирами, он совершил свое неблаговидное дело - ловкость рук лишила женщину 535 леев.

Когда дама обнаружила кражу, было слишком поздно, однако она обратилась в полицию, где визуально описала всех людей, которые стояли с ней рядом в салоне рейсового микроавтобуса. По этим приметам сотрудникам полиции удалось задержать вора в кратчайшие сроки - он вновь "промышлял" в салоне маршрутки, следовавшей тем же рейсом.

Сейчас мужчина находится под предварительным заключением, если его вину признают в суде, ему грозит штраф до 42 тысяч леев, либо до двух лет лишения свободы.

Откровения из первых уст

На условиях анонимности один из тех, кто промышляет за чужой счет в общественном транспорте, рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, как зарабатывает, преступая закон.

Вор признался, что откровенно преступный способ зарабатывания денег не мешает его семейной жизни. У Иона есть жена и маленький ребенок. Супруга знает, чем занимается ее благоверный, однако не препятствует его преступному промыслу, поскольку понимает, что пока иных средств на содержание семьи нет.

"У меня есть определенный план. Когда я выхожу "на охоту" стараюсь, конечно, собрать за месяц определенную сумму. Пока получается, и мне хватает", — сообщил "щипач".

Отвечая на вопрос: "не мучает ли Вас совесть, когда вытаскиваете деньги или кошелек у пенсионеров", Ион заявляет, что в его шальном деле не место таким "предрассудкам".

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"Сначала, да, было не по себе. Но сейчас привык. Мне надо кормить семью и тут не до совести", — отметил собеседник.

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