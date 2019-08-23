Озеро в парке "Valea morilor" уносит жизни - как не cгинуть в водной пучине

В искусственном водоеме, раньше называвшемся "Комсомольским озером", утонул молодой человек, прибывшие на место происшествия спасатели ничем не смогли ему помочь.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Трагедией закончилось купание в озере парка "Valea morilor" для жителя Ниспорен. Он не соразмерил свои возможности на воде и утонул в мгновение ока, а прибывшие на место спасатели и медики лишь констатировали его смерть. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Звонок на единый номер службы спасения поступил в 16:00, мужчину из воды вытаскивали водолазы, а на место инцидента на воде указали очевидцы трагедии.

Детали произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции, по факту гибели мужчины открыто уголовное дело.

Между тем, есть ряд мер предосторожности, которые помогут не растеряться в воде и не утонуть.

Во избежание несчастных случаев при купании в водоемах в жару сотрудники Генерального инспектората полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации: