Озеро в парке "Valea morilor" уносит жизни - как не cгинуть в водной пучине

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Трагедией закончилось купание в озере парка "Valea morilor" для жителя Ниспорен. Он не соразмерил свои возможности на воде и утонул в мгновение ока, а прибывшие на место спасатели и медики лишь констатировали его смерть. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.
Звонок на единый номер службы спасения поступил в 16:00, мужчину из воды вытаскивали водолазы, а на место инцидента на воде указали очевидцы трагедии.
Детали произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции, по факту гибели мужчины открыто уголовное дело.
Между тем, есть ряд мер предосторожности, которые помогут не растеряться в воде и не утонуть.
Во избежание несчастных случаев при купании в водоемах в жару сотрудники Генерального инспектората полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации:
- взрослым: следите за детьми, когда она находятся в воде;
- не купайтесь в темное время суток;
- не купайтесь после употребления алкоголя;
- если вы плохо плаваете или совсем не умеете держаться на воде, не заходите в водоем больше, чем по пояс;
- если вы почувствовали себя в опасности, зовите на помощь;
- купайтесь только в тех водоемах, где есть буйки и работают спасатели.
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