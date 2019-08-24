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В Единцах мужчина избил отца и застрелился во время полицейской погони

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
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У сорокалетнего мужчины осталось трое несовершеннолетних детей, его жена работает за границей.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Страшная трагедия произошла в Единецком районе, где мужчина избил своего отца, а во время полицейской погони застрелился, оставив сиротами троих детей.

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По сообщению правоохранительных органов, в инспекторат полиции позвонила пожилая жительница села Гординешты с жалобой на своего сына, который избил отца. Женщина рассказала, что ее муж и 40-летний сын поехали на автомобиле в каменный карьер в соседнем селе, где они работали. В карьере мужчины распивали спиртные напитки, а на обратном пути между ними вспыхнула ссора. В результате сын остановил машину, вытащил из нее отца и избил его.

К дому пострадавшего прибыла оперативная группа, однако правонарушитель отказался сдаться. Мужчина захватил обрез охотничьего ружья, которым владел незаконно, и попытался скрыться на автомобиле Citroen.

Полицейские начали преследование, однако вместо того, чтобы остановиться, мужчина подъехал к своему дому, где он проживал с детьми, остановился и выстрелил себе в горло. В результате мужчина скончался на месте.

Жена застрелившегося мужчины работает за границей, он воспитывал троих несовершеннолетних детей.

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Теги:
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