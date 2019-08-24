Провокатор попытался устроить скандал на концерте в центре Кишинева

Неадекватный мужчина попытался устроить скандал перед началом концерта в честь 75-летия освобождения Молдовы от фашистских оккупантов.

Выкрикивая оскорбления и унионистские лозунги, провокатор направился к сцене, а когда его остановили сотрудники полиции, упал на землю, хотя ни один из правоохранителей его не коснулся.

Кишиневцы, ставшие невольными свидетелями инцидента, крайне неодобрительно оценили поведение провокатора. Самое мягкое, что было произнесено в его адрес - это предположение, что мужчина психически нездоров.

Ранее, как сообщали молдавские СМИ, поступала информация о том, что в Кишинев намерена прибыть группа унионистов из Румынии, которые планировали ряд акций с целью омрачить праздник в честь Дня освобождения Молдовы от фашизма.

Вечером 24 августа на центральной площади столицы состоялся праздничный концерт. Вместе с российской певицей Еленой Ваенгой на сцену вышли известные молдавские исполнители: Дойна Сулак, Сильвия Григоре, Нелли Чобану, Джета Бурлаку, Константин Москович, группа "DoReDos".

Также вечером на площади Великого национального собрания пройдет прямая трансляция торжественного салюта на Красной площади в Москве по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашистов.

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