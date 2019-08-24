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Провокатор попытался устроить скандал на концерте в центре Кишинева

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© Sputnik / Yana Zaharova

Неадекватный мужчина попытался устроить скандал перед началом концерта в честь 75-летия освобождения Молдовы от фашистских оккупантов.

Выкрикивая оскорбления и унионистские лозунги, провокатор направился к сцене, а когда его остановили сотрудники полиции, упал на землю, хотя ни один из правоохранителей его не коснулся.

George Simion, activist unionist
George Simion, Facebook
МВД прокомментировало инцидент с унионистом Симионом на границе Молдовы

Кишиневцы, ставшие невольными свидетелями инцидента, крайне неодобрительно оценили поведение провокатора. Самое мягкое, что было произнесено в его адрес - это предположение, что мужчина психически нездоров.

Ранее, как сообщали молдавские СМИ, поступала информация о том, что в Кишинев намерена прибыть группа унионистов из Румынии, которые планировали ряд акций с целью омрачить праздник в честь Дня освобождения Молдовы от фашизма.

Вечером 24 августа на центральной площади столицы состоялся праздничный концерт. Вместе с российской певицей Еленой Ваенгой на сцену вышли известные молдавские исполнители: Дойна Сулак, Сильвия Григоре, Нелли Чобану, Джета Бурлаку, Константин Москович, группа "DoReDos". 

Также вечером на площади Великого национального собрания пройдет прямая трансляция торжественного салюта на Красной площади в Москве по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашистов.

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