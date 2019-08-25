В Кишиневе пожар, из огня спасли женщину с ребенком

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Утром в воскресенье в многоэтажном жилом доме в Кишиневе по адресу улица Гренобля, 165/1 вспыхнул пожар.

Загорелась двухкомнатная квартира. По поступившим от очевидцев данным, из горящей квартиры были выведены женщина с ребенком.

Работу спасателей облегчил тот факт, что квартира находилась на первом этаже. Как сообщается, мужчина, живший в той же квартире, получил ожоги.

Возгорание ликвидировано пожарным расчетом, прибывшим на место происшествия. Причины пожара устанавливаются.

Неделю назад в Одессе во время пожара в одесском отеле "Токио Стар" погибли восемь человек. Отель "Токио стар" горел 17 августа дважды, в 1.34 и в 4.34. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Еще десять человек пострадали.

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