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Пожарные в Кишиневе

В Кишиневе пожар, из огня спасли женщину с ребенком

© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Возгорание ликвидировано пожарным расчетом, прибывшим на место происшествия.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Утром в воскресенье в многоэтажном жилом доме в Кишиневе по адресу улица Гренобля, 165/1 вспыхнул пожар.

МЧС Санкт-Петербурга, архивное фото
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
При пожаре на теплоходе с сотнями пассажиров в Петербурге погиб человек

Загорелась двухкомнатная квартира. По поступившим от очевидцев данным, из горящей квартиры были выведены женщина с ребенком.

Работу спасателей облегчил тот факт, что квартира находилась на первом этаже. Как сообщается, мужчина, живший в той же квартире, получил ожоги.

Возгорание ликвидировано пожарным расчетом, прибывшим на место происшествия. Причины пожара устанавливаются.

Неделю назад в Одессе во время пожара в одесском отеле "Токио Стар" погибли восемь человек. Отель "Токио стар" горел 17 августа дважды, в 1.34 и в 4.34. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Еще десять человек пострадали.

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Теги:
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