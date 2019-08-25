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Accident pe șoseaua Balcani din Capitală

Серьезная авария в Думбраве — джип перевернулся, столкнувшись с маршруткой

© Photo : Poliția Capitalei
Происшествия
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Ни дня без происшествий в Кишиневе. Этим утром три человека прибыли в больницу, после того, как машина, в которой они находились, перевернулась после столкновения с микроавтобусом.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и микроавтобуса 145-го маршрута произошло сегодня утром в столице.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати рассказала Sputnik Молдова, что в результате ДТП в больницу были доставлены три человека, пассажиры автомобиля Toyota.

Авария произошла сегодня утром, в 08:40, на Балканском шоссе в населенном пункте Думбрава. Водитель Toyota, 20-летний мужчина, вывел автомобиль на встречную полосу, где он столкнулся с маршрутным микроавтобусом.

На место происшествия прибыла группа отдела дорожно-транспортных происшествий управления полиции Кишинева для выяснения обстоятельств аварии.

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Теги:
дтп


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