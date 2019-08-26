Санду собирается проанализировать последствия визита Шойгу в Молдову

Глава молдавского кабмина высказала свое мнение по поводу озвученного руководителем Минобороны России предложения по утилизации боеприпасов в Колбасне, а также объяснила, почему было принято решение вызвать в Кишинев посла Молдовы в РФ.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду прокомментировала заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который озвучил предложение российской стороны начать процесс утилизации боеприпасов на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе.

Шойгу находился в Молдове с визитом, приуроченным к празднованию в республике 75-й годовщины освобождения молдавской земли от фашизма.

"Этот визит был неофициальным. Мы проанализируем все предложения, которые делает Российская Федерация в рамках закона, в рамках установленного сотрудничества между двумя странами в официальном порядке. То есть, когда будут официальные письма, в которых будет выражено предложение... До этого нам нечего анализировать", - заявила Санду журналистам в понедельник.

При этом она отметила, что правительство ознакомится с тем, какого рода встречи состоялись у главы российского оборонного ведомства в Молдове.

"Этот визит неофициальный – кто угодно мог встретиться с министром Шойгу, но не было права заключать какие-либо соглашения, обязательства и подписывать документы. Потому что это делается только в рамках официальных визитов", - сказала Санду.

По ее словам, это был частный визит. "Детали того, как прошел этот визит, мы проанализируем. Ответственные ведомства представят отчеты. Обсудим затем детали и последствия", - отметила премьер.

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Глава правительства подчеркнула, что министр иностранных дел и европейской интеграции вызвал посла Молдовы в России в Кишинев для того, "чтобы дать объяснения, что ему было известно об этом визите, и почему появилась неясность относительно того, частный это визит или официальный".

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