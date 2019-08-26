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ДТП

Трагедия под Киевом: автомобиль с молдаванами столкнулся с фурой – видео

© Photo : Inspectoratul General de Poliție
Происшествия
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Страшное ДТП, в которое попала машина с молдавскими регистрационными номерами, произошло недалеко от украинской столицы: есть жертвы.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Один человек погиб, еще несколько отправлены в тяжелом состоянии в больницу после того, как машина, в которой они находились, столкнулась с фурой, сообщает sputnik.md.

Автомобиль Chevrolet, в котором находились граждане Молдовы, в буквальном смысле попал под большегруз. Водитель легковушки погиб на месте.

По предварительным данным, в момент столкновения фура находилась на обочине "на аварийке". На появившемся в сети видео с места ДТП видно, что автомобиль, в котором были наши сограждане, превратился в груду металла. Полиция устанавливает причины происшествия.

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