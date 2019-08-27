14:30 27 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Траур, иллюстративное фото.

Трагедия в день праздника в селе Копчак - там похоронили молодого человека

© Sputnik / Илья Московец
Происшествия
Получить короткую ссылку
177 0 0

Молодой человек из села Копчак утонул, купаясь в Черном море в минувшее воскресенье, не совладав с собой на воде.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Уроженец села Копчак отправился на отдых на Черноморское побережье Украины в компании друзей. Каникулы проходили нормально, и ничто не предвещало беды. Юноша с друзьями отдыхал в поселке Приморское Килийского района Одесской области Украины. 

Однако в минувшее воскресенье, отправившись купаться, и заплыв далеко от берега, молодой человек не совладал со своими силами и начал тонуть. Отдыхающие кинулись спасать парня но было поздно, на берег вытащили уже  тело. 

Родители доставили тело сына на родину, а во вторник, 27 августа в селе был траур - родственники и знакомые хоронили погибшего. Молодой человек должен был стать офицером полиции, он был курсантом Академии Штефан чел Маре.

спасательный круг море
CC0 / Pixabay / dimitriwittmann
Озеро в парке "Valea morilor" уносит жизни - как не cгинуть в водной пучине

Между тем, есть ряд мер предосторожности, которые помогут не растеряться в воде и не утонуть. 

Во избежание несчастных случаев при купании в водоемах в жару сотрудники Генерального инспектората полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации:

По теме

Нетрезвый купальщик утонул в озере в Рыбницком районе
Смертельное купание: в Израиле утонул в реке житель Молдовы
Трагедия в Леова: девочка-подросток утонула в Пруте
Теги:
день независимости, похороны, Копчак, трагедия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
На полях саммита G7 в Биарицце глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смогли достичь прогресса по ситуации вокруг Brexit.
Саммит "Группы семи" - фоторепортаж из французского Биаррица
Чудо в казахстанском роддоме
Чудо в казахстанском роддоме
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться