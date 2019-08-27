Трагедия в день праздника в селе Копчак - там похоронили молодого человека

Молодой человек из села Копчак утонул, купаясь в Черном море в минувшее воскресенье, не совладав с собой на воде.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Уроженец села Копчак отправился на отдых на Черноморское побережье Украины в компании друзей. Каникулы проходили нормально, и ничто не предвещало беды. Юноша с друзьями отдыхал в поселке Приморское Килийского района Одесской области Украины.

Однако в минувшее воскресенье, отправившись купаться, и заплыв далеко от берега, молодой человек не совладал со своими силами и начал тонуть. Отдыхающие кинулись спасать парня но было поздно, на берег вытащили уже тело.

Родители доставили тело сына на родину, а во вторник, 27 августа в селе был траур - родственники и знакомые хоронили погибшего. Молодой человек должен был стать офицером полиции, он был курсантом Академии Штефан чел Маре.

Между тем, есть ряд мер предосторожности, которые помогут не растеряться в воде и не утонуть.

Во избежание несчастных случаев при купании в водоемах в жару сотрудники Генерального инспектората полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации: