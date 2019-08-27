Трагедия в день праздника в селе Копчак - там похоронили молодого человека

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Уроженец села Копчак отправился на отдых на Черноморское побережье Украины в компании друзей. Каникулы проходили нормально, и ничто не предвещало беды. Юноша с друзьями отдыхал в поселке Приморское Килийского района Одесской области Украины.
Однако в минувшее воскресенье, отправившись купаться, и заплыв далеко от берега, молодой человек не совладал со своими силами и начал тонуть. Отдыхающие кинулись спасать парня но было поздно, на берег вытащили уже тело.
Родители доставили тело сына на родину, а во вторник, 27 августа в селе был траур - родственники и знакомые хоронили погибшего. Молодой человек должен был стать офицером полиции, он был курсантом Академии Штефан чел Маре.
Между тем, есть ряд мер предосторожности, которые помогут не растеряться в воде и не утонуть.
Во избежание несчастных случаев при купании в водоемах в жару сотрудники Генерального инспектората полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации:
- взрослым: следите за детьми, когда она находятся в воде;
- не купайтесь в темное время суток;
- не купайтесь после употребления алкоголя;
- если вы плохо плаваете или совсем не умеете держаться на воде, не заходите в водоем больше, чем по пояс;
- если вы почувствовали себя в опасности, зовите на помощь;
- купайтесь только в тех водоемах, где есть буйки и работают спасатели.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK