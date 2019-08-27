Целую улицу Кишинева затянуло дымом: жара внесла коррективы в праздник

В районе улицы Петрикань в столице загорелся сухостой, очевидцы не исключают, что причиной возгорания стала сильная жара, господствующая в дневные часы в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Празднование Дня независимости в Кишиневе не обошлось без инцидента. Загорелась сухая трава за овощными базами, расположенными по улице Петрикань.

Корреспондент Sputnik Молдова передал фото- и видеоизображения, на которых видно, что пламя быстро охватило значительную площадь. Угрозы распространения огня нет, поскольку ветра, который мог бы разнести пламя на большие расстояния, в эти часы в столице не наблюдается.

© Sputnik / Нестерпимая жара привела к возгоранию сухой травы в Кишиневе в районе улицы Петрикань.

Между тем, угроза возгораний на открытых площадях сохраняется не только в окрестностях столицы, но и вблизи других населенных пунктов республики.

Специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может изменяться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы есть риск погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горящую кромку любым подходящим орудием - пучком веток, влажной тряпкой, лопатой. Тушение всегда ведется только с выгоревшей площади. Старайтесь при ударах "сметать" горящие частицы на выгоревшую территорию.

Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Необходима подходящая обувь - кожаные сапоги. Нельзя принимать участие в тушении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все участники тушения должны быть совершеннолетними. При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при необходимости оказать помощь.

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