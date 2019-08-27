16:40 27 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Нестерпимая жара привела к возгоранию сухой травы в Кишиневе в районе улицы Петрикань.

Целую улицу Кишинева затянуло дымом: жара внесла коррективы в праздник

© Sputnik /
Происшествия
Получить короткую ссылку
45 0 0

В районе улицы Петрикань в столице загорелся сухостой, очевидцы не исключают, что причиной возгорания стала сильная жара, господствующая в дневные часы в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Празднование Дня независимости в Кишиневе не обошлось без инцидента. Загорелась сухая трава за овощными базами, расположенными по улице Петрикань.

Корреспондент Sputnik Молдова передал фото- и видеоизображения, на которых видно, что пламя быстро охватило значительную площадь. Угрозы распространения огня нет, поскольку ветра, который мог бы разнести пламя на большие расстояния, в эти часы в столице не наблюдается. 

Нестерпимая жара привела к возгоранию сухой травы в Кишиневе в районе улицы Петрикань.
© Sputnik /
Нестерпимая жара привела к возгоранию сухой травы в Кишиневе в районе улицы Петрикань.

Между тем, угроза возгораний на открытых площадях сохраняется не только в окрестностях столицы, но и вблизи других населенных пунктов республики.

Специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может изменяться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы есть риск погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горящую кромку любым подходящим орудием - пучком веток, влажной тряпкой, лопатой. Тушение всегда ведется только с выгоревшей площади. Старайтесь  при ударах "сметать" горящие частицы на выгоревшую территорию.

Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Необходима подходящая обувь - кожаные сапоги. Нельзя принимать участие в тушении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все участники тушения должны быть совершеннолетними. При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при необходимости оказать помощь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

При пожаре на теплоходе с сотнями пассажиров в Петербурге погиб человек
Ночной пожар в "бюджетной" одесской гостинице, в огне погибли люди - видео
В Кишиневе во время пожара спасли женщину с ребенком
Теги:
Кишинев, пожар, трава, жара


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
На полях саммита G7 в Биарицце глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смогли достичь прогресса по ситуации вокруг Brexit.
Саммит "Группы семи" - фоторепортаж из французского Биаррица
Трамп: участие России в G7 принесет пользу всему миру
Трамп рассказал, что принесет миру участие России в G7 - видео
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться