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Арест, архивное фото.

Они вгоняли в гроб жителей Молдовы - громкое задержание в Кишиневе

CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Задержание, как в голливудском блокбастере: в молдавской столице пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся распространением и продажей наркотиков в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью задержали в Кишиневе группировку, занимавшуюся распространением наркотиков в особо крупных размерах. В обычной кишиневской квартире действовала настоящая "лаборатория" - в ней приготавливали, взвешивали и расфасовывали наркотики типа PVP - синтетической смеси, вызывающей быструю зависимость. 

В группировку входили четверо мужчин и одна женщина - все в возрасте от 36 до 42 лет. Задержание наркоторговцев проходило, как в остросюжетном фильме, они не открывали дверь по требованию оперативников, а проникнуть внутрь наркопритона удалось лишь с помощью бойцов Бригады полиции специального назначения Fulger.

Кулак
CC0 / Pixabay / Pavlofox
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В ходе обысков оперативники обнаружили большие объемы наркотиков PVP, порошок был расфасован на сотни доз и готов к реализации.

Следователи выяснили - за грамм "зелья" торговцы получали по 1 тысяче леев. 

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Преступные роли в группировке были четко распределены - каждый неукоснительно выполнял порученную ему обязанность. Одни расфасовывали смертоносную массу, другие устанавливали связь с клиентами, один мужчина работал курьером - доставлял наркотики по заранее оговоренному в соцсетях адресу. Расчет же производился безналично - перечислением на банковские счета группировки. 

В квартире у задержанных были также найдены расфасованные дозы марихуаны, шприцы, металлические коробки для хранения наркотиков, мобильные телефоны и множество SIM-карт, которые преступники часто меняли, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. 

Всех членов группировки оперативники задержали на 30 суток, начат уголовный процесс, если их вина будет доказана в суде, они рискуют попасть за решетку на 7-15 лет.

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Теги:
борьба с преступностью, преступность, продажа, наркотики, спецназ, задержание, преступная группировка


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