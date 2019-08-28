Две девочки вылили себе на голову инсектицид, одна из них погибла

Медикам не удалось спасти школьницу, за жизнь второй девочки они продолжают бороться.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Девятилетняя девочка из Хынчештского района скончалась после того, как вылила себе на голову концентрированный инсектицид.

Как заявил Sputnik директор районной больницы Хынчешт Петру Чеботарь, ребенка доставили в медучреждение в бессознательном состоянии. Девочка скончалась спустя полчаса после того, как ее привез экипаж скорой.

Десятилетняя девочка, которая вместе с подругой тоже вылила на себя это вещество, в тяжелом состоянии доставлена в Центр матери и ребенка в Кишиневе.

По предварительной информации, дети были в доме у бабушки одной из них. Когда они остались без присмотра, то вылили на волосы концентрированный инсектицид, "чтобы избавиться от вшей".

По факту произошедшего открыто уголовное дело. Известно, что оба ребенка воспитываются только одним из родителей. Мамы девочек находятся на заработках за границей.

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