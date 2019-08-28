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Скорая помощь

Две девочки вылили себе на голову инсектицид, одна из них погибла

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Медикам не удалось спасти школьницу, за жизнь второй девочки они продолжают бороться.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Девятилетняя девочка из Хынчештского района скончалась после того, как вылила себе на голову концентрированный инсектицид.

Как заявил Sputnik директор районной больницы Хынчешт Петру Чеботарь, ребенка доставили в медучреждение в бессознательном состоянии. Девочка скончалась спустя полчаса после того, как ее привез экипаж скорой. 

CC0 / Pixabay / Greyerbaby
Двухлетняя девочка пропала в Теленештах и нашлась в пяти километрах от дома

Десятилетняя девочка, которая вместе с подругой тоже вылила на себя это вещество, в тяжелом состоянии доставлена в Центр матери и ребенка в Кишиневе.

По предварительной информации, дети были в доме у бабушки одной из них. Когда они остались без присмотра, то вылили на волосы концентрированный инсектицид, "чтобы избавиться от вшей".

По факту произошедшего открыто уголовное дело. Известно, что оба ребенка воспитываются только одним из родителей. Мамы девочек находятся на заработках за границей.

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Теги:
чп, Молдова, борьба


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