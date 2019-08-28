Стали известны подробности гибели девочки из Хынчештского района

Жертва несчастного случая на пару со своей подружкой, которая госпитализирована, вместо лекарства для внешнего применения использовали концентрированный инсектицид.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Трагедия, в результате которой девятилетняя девочка скончалась, а десятилетняя попала в больницу в тяжелом состоянии, произошла минувшей ночью. Подробности того, что произошло, рассказал Sputnik примар (мэр. – ред.) села Красноармейское Александр Тодосейчук.

Ранее стало известно, что девятилетняя девочка из Хынчештского района скончалась после того, как вылила себе на голову концентрированный инсектицид. Второй ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Центр матери и ребенка в Кишиневе.

Как пояснил глава местной администрации, девочки дружили и много времени проводили вместе. Накануне у 9-летней Михаелы на ночь осталась ее подруга. Во время того, как дети принимали ванну, они заметили вшей. Ранее у них уже был педикулез и тогда мама Михаелы, которая сейчас находится на заработках в Германии, применила инсектицид. Вещество осталось в доме. Дети решили воспользоваться им, никого не спросив, и вымыли им голову, а затем пошли спать.

Через несколько минут обеим стало плохо. У девочек резко заболел живот, появилась тошнота и рвота. Испуганная старшая сестра Михаелы попыталась сама оказать первую помощь, вывела детей на улицу, умыла водой и поставила вентилятор, но это не помогло. Состояние здоровья резко ухудшалось.

Старшая сестра рассказала, что когда приехали врачи, то девятилетняя Михаела уже скончалась. По ее словам, медики зажгли свечу и перекрестили ее.

Вторая девочка в тяжелом состоянии была доставлена в районную больницу Хынчешт, а затем перевезена в Центр матери и ребенка в Кишиневе. По словам врачей, ее состояние стабильное. Она находится в сознании и может говорить.

Тодосейчук пояснил, что Михаела жила вместе с бабушкой, братом и старшей сестрой, так как мать уехала на заработки. Эта семья, по его словам, входит в категорию социально-уязвимых.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK