18:34 28 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD17.94
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.71
Поиск
Скорая помощь

Стали известны подробности гибели девочки из Хынчештского района

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
139 0 0

Жертва несчастного случая на пару со своей подружкой, которая госпитализирована, вместо лекарства для внешнего применения использовали концентрированный инсектицид.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Трагедия, в результате которой девятилетняя девочка скончалась, а десятилетняя попала в больницу в тяжелом состоянии, произошла минувшей ночью. Подробности того, что произошло, рассказал Sputnik примар (мэр. – ред.) села Красноармейское Александр Тодосейчук. 

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Две девочки вылили себе на голову инсектицид, одна из них погибла

Ранее стало известно, что девятилетняя девочка из Хынчештского района скончалась после того, как вылила себе на голову концентрированный инсектицид. Второй ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Центр матери и ребенка в Кишиневе.

Как пояснил глава местной администрации, девочки дружили и много времени проводили вместе. Накануне у 9-летней Михаелы на ночь осталась ее подруга. Во время того, как дети принимали ванну, они заметили вшей. Ранее у них уже был педикулез и тогда мама Михаелы, которая сейчас находится на заработках в Германии, применила инсектицид. Вещество осталось в доме. Дети решили воспользоваться им, никого не спросив, и вымыли им голову, а затем пошли спать.

Через несколько минут обеим стало плохо. У девочек резко заболел живот, появилась тошнота и рвота. Испуганная старшая сестра Михаелы попыталась сама оказать первую помощь, вывела детей на улицу, умыла водой и поставила вентилятор, но это не помогло. Состояние здоровья резко ухудшалось. 

CC0 / Pixabay / Greyerbaby
Двухлетняя девочка пропала в Теленештах и нашлась в пяти километрах от дома

Старшая сестра рассказала, что когда приехали врачи, то девятилетняя Михаела уже скончалась. По ее словам, медики зажгли свечу и перекрестили ее.

Вторая девочка в тяжелом состоянии была доставлена в районную больницу Хынчешт, а затем перевезена в Центр матери и ребенка в Кишиневе. По словам врачей, ее состояние стабильное. Она находится в сознании и может говорить.

Тодосейчук пояснил, что Михаела жила вместе с бабушкой, братом и старшей сестрой, так как мать уехала на заработки. Эта семья, по его словам, входит в категорию социально-уязвимых.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Трагедия в Леова: девочка-подросток утонула в Пруте
Тело утонувшей девочки спасатели нашли в 5 км от места трагедии
Трагедия в яловенском селе: 4-летняя девочка погибла после укуса собаки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня независимости в Молдове
Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости
Путин оценил выступление российской сборной на WorldSkills-2019
Путин оценил выступление российской сборной на WorldSkills-2019
Протесты организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и Нашей партией.
Вечная борьба за власть: как прошли 28 лет независимости в молдавской политике

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться