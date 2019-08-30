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Кулак, иллюстративное фото.

Шокирующее убийство в Кишиневе: на стройке нашли закопанного сторожа - видео

CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
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От такой жестокости кровь стынет в жилах - убийца закопал тело сторожа, с которым вечером выпивал, прямо у основания фундамента строящегося дома.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Посиделки с употреблением алкоголя могут обернуться непредсказуемыми и шокирующими последствиями. Так, все чаще в Молдове происходят, поражающие своей жестокостью, изуверские убийства, совершаемые в пьяном угаре. Доказательство тому - случай, который произошел на строительной площадке по улице Мунчештской в Кишиневе. 

В середине августа в Инспекторат полиции сектора Ботаника поступило сообщение о пропаже 61-летнего мужчины, который работал сторожем на стройке многоквартирного дома. Коллеги пропавшего сообщили, что от мужчины не поступало никакой информации в течение нескольких дней. 

Оперативная группа выехала на стройку, чтобы определить, куда пропал мужчина. Осмотрев времянку сторожа, следователи обнаружили следы крови, что насторожило их. Оперативники побеседовали со строителями, которые сообщили, что пропавший сторож ответственно относился к работе, а его пропажа свидетельствует о том, что произошло что-то неладное.

Для выяснения местонахождения мужчины была создана следственная группа.

Anchetatorii români fac percheziții în casa lui Gheorghe Dinca
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
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Криминалистам удалось установить личность подозреваемого - им оказался ранее судимый 38-летний мужчина из района Новые Анены. 

Проведя детальное расследование, оперативники собрали доказательства вины подозреваемого в совершении убийства сторожа. Подозреваемого задержали, а на допросе он полностью признал свою вину.

Мужчина сообщил, что 10 августа он зашел к сторожу "посидеть". Они изрядно выпили вдвоем, после чего возникла ссора, закончившаяся дракой.

Подозреваемый нанес жертве три сильных удара в голову, один из которых оказался роковым. 

"Стройка располагалась по улице Мунчештской в Кишиневе. Мы с ним (сторожем – ред.) хорошо выпили, после чего возник конфликт, началась драка. Я нанес ему три удара в голову. После того, как он упал, я лег спать. Проснувшись утром, я обнаружил, что он уже мертвый, холодный. Я испугался и решил закопать труп", - сообщил задержанный.

В ходе следственного эксперимента мужчина рассказал, как избивал своего собутыльника. Затем он указал следователям место, где закопал труп - у фундамента строящегося дома. 

Если вина подозреваемого будет доказан в суде, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

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Теги:
расследование, полиция, стройка, Кишинев, убийство


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