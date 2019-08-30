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Пограничный КПП.

Опасная контрабанда - преступники продавали жителям Молдовы подделки

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Происшествия
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Под видом средств бытовой химии и парфюмерии гражданам Молдовы реализовывали контрафактную продукцию, незаконно ввезенную на территорию Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Порядка 300 килограммов средств бытовой химии и 70 видов парфюмерной продукции обнаружили сотрудники Таможенной службы Молдовы в микроавтобусе 32-летнего гражданина Молдовы в ходе спецрейда. Транспортное средство остановили на выезде из города Чимишлия, а у перевозчика не было сопроводительных документов, подтверждающих происхождение товара. 

В ходе детальной проверки выяснилось, что под видом известных торговых марок мужчина незаконно пытался реализовать контрафакт, который он намеревался сбыть через торговые точки на рынках республики. Таможенники выяснили, мужчина не в первый раз зарабатывал таким образом, переправляя контрабандный товар через границу.

Таможенники изъяли у контрабандиста опасный груз и передали образцы на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что товар, на котором были указаны марки известных производителей, действительно был поддельным. 

Общая сумма изъятой у правонарушителя продукции оценивается в 200 тысяч леев. Сейчас сотрудники Таможенной службы устанавливают, каким путем контрабанда проникала в Молдовы и были ли посредники у мужчины, который хотел обойти закон.

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Теги:
таможня, товар, контрабанда


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