Гадюки атакуют Молдову - в Вулканештах жизнь похожа на кошмар

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. На юге Молдовы для людей возросла опасность быть укушенными ядовитыми змеями. В частности, нашествие ползучих гадов зафиксировано в городе Вулканешты.

Жители населенного пункта в беседах с журналистами рассказали, что в последние дни не раз видели змей, очень напоминающих обыкновенных лесных гадюк.

Подтверждение не заставило себя долго ждать - одна из жительниц Вулканешт сообщила, что змеи собираются во влажных низинах в городе, а ее муж видел черную гадюку возле гаражей, когда шел за своим автомобилем.

Гадюки распространены в лесах Молдовы и Европы, в частности их можно встретить в молдавских Кодрах.

Представители этого вида, как правило, не нападают первыми на людей и при встрече стараются быстро уползти, но, если на змею наступить, она может и укусить, защищая себя.

Гемолитический яд гадюки вызывает разрушение красных кровяных телец крови – эритроцитов, однако, как правило, не до критических значений. От него люди обычно не умирают, если только яд не вызывает у человека тяжелой аллергической реакции. После укуса гадюки отекают конечности, иногда даже половина туловища, но затем постепенно все приходит в норму.

Врачи проводят инфузионную терапию, ощелачивание крови и другие процедуры, которые способны нормализовать состояние человека. Борьба с ядом одним пациентам дается легче, другим – тяжелее, но рано или поздно в норму приходят практически все. Главное – как можно скорее доставить укушенного в ближайший стационар.

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