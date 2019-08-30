Цепная авария под покровом темноты: в одном ДТП пострадали пять авто – видео

Инцидент произошел в столице, на улице Алеко Руссо.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Эпизод развернулся вблизи цветочного базара на пересечении с улицей Михаил Садовяну.

© Sputnik / Vadim Rusu Авария на ул. Алеко Руссо

© Sputnik / Vadim Rusu Авария на ул. Алеко Руссо

Корреспонденты Sputnik Moldova передают, что автомобиль Toyota врезался в четыре другие иномарки.

© Sputnik / Vadim Rusu Авария на ул. Алеко Руссо

Прибывшие на место происшествия правоохранители отметили лишь то, что стоянка машин у тротуара в этом месте запрещена, а остальные детали происшествия следует выяснить.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK