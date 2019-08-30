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Авария на ул. Алеко Руссо

Цепная авария под покровом темноты: в одном ДТП пострадали пять авто – видео

© Sputnik / Vadim Rusu
Происшествия
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Инцидент произошел в столице, на улице Алеко Руссо.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Эпизод развернулся вблизи цветочного базара на пересечении с улицей Михаил Садовяну.

Accident rutier pe str. Alecu Russo din Chișinău
© Sputnik / Vadim Rusu
Авария на ул. Алеко Руссо
Accident rutier pe str. Alecu Russo din Chișinău
© Sputnik / Vadim Rusu
Авария на ул. Алеко Руссо

Корреспонденты Sputnik Moldova передают, что автомобиль Toyota врезался в четыре другие иномарки.

Accident rutier pe str. Alecu Russo din Chișinău
© Sputnik / Vadim Rusu
Авария на ул. Алеко Руссо

Прибывшие на место происшествия правоохранители отметили лишь то, что стоянка машин у тротуара в этом месте запрещена, а остальные детали происшествия следует выяснить.

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