История, которая сотрясла молднет: это произошло в кишиневском такси

В столице девушка после того, как села в машину такси, ничего не помнит – у нее пропали деньги и некоторые вещи, одежда грязная, руки исцарапаны, а колени в синяках.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Кошмарная история произошла в Кишиневе: молодая девушка села в такси, почувствовала себя плохо, а дальше все, как в тумане – ее отвезли не по тому адресу, украли деньги и некоторые вещи... на руках у девушки царапины, на коленях синяки, одежда в грязи.

Обо всем этом пострадавшая рассказала в социальных сетях. Она подробно описала, что с ней произошло. Все случилось в понедельник, 26 августа. Девушка вызвала машину одной из столичных служб такси от паспортного стола на улице М.Еминеску (центр Кишинева).

© Photo: Print Screen / Facebook Пост в соцсети о поездке в одном из кишиневских такси

"Он отвез меня не по тому адресу. В авто мне стало плохо. Ничего не помню. Из рюкзака пропали деньги и телефон. Это были последние 1027 леев", – написала девушка.

По ее словам, исчезли и лекарства – для глаз, витамины, а также средства интимной гигиены. Кроме того, как отметила девушка, пропал даже хот-дог.

"Осталась в рюкзаке грязная кофта, испачканная землей, ежедневник с вырванными записями, ключ и бюстгальтер, который не знаю, как там оказался. Я была в белой майке (она осталась чистой), а джинсы в земле-пыли. Руки исцарапаны и в синяках. Колени под джинсами побиты", - отметила она.

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Девушка рассказала, что в полусознательном состоянии добралась с улицы Куза-Водэ до Трояна/Гренобле.

"Дома обнаружила пропажу. Дальше галлюцинации и сильная одышка. Скорая. Звонила в службу такси во вторник. Оператор говорит, что в тот день поступала еще одна жалоба на него (водителя – ред.) - приставал к девушке и снял украшения. Служба не может найти своего работника - он пропал", - сообщила девушка.

В среду, по ее словам, она еще раз позвонила, и ее сразу спросили: "Пропали 50 евро?".

"Говорю, что нет - леи. То есть 3 случая за день… Ответ: мы не даем данные о личности водителя. Заявление в полицию написала - говорят ждать, но не известно сколько", - заключила она.

Пользователи соцсетей сочувствуют и сопереживают пострадавшей девушке. Свою историю она рассказала инкогнито. Она пояснила, что пока не получит ответ от полиции, не хочет раскрывать информацию о себе. На вопрос о том, может ли она описать водителя такси и рассказать, брала ли она что-то из его рук, когда села в машину, девушка отметила, что не помнит абсолютно ничего.

"После таких случаев вообще должны лишить права на работу эту фирму, службу", - написала одна из пользователей Facebook.

"Находится за полчаса, просто органам это не нужно. Это нужно вам", - с сожалением отметил другой пользователь.

"Сотрудник этого же такси во вторник в аэропорту так обложил матом пассажирку, что очень хотелось запаковать его в багаж. Теперь есть понимание, какую службу вызывать никогда не стоит... Да и вообще: не вызывайте никогда эконом, если нет баллончика в сумке, и вы одна", - посоветовал пострадавшей еще один пользователь.

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