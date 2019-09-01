Пожар в Думбраве удалось локализовать за два часа

Чтобы не позволить огню еще ближе подобраться к жилым домам, на место происшествия прибыли три пожарных расчета.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Возгорание сухой растительности в пригороде Кишинева удалось локализовать в течение двух часов, сообщила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

В воскресенье днем появилась информация о том, что огонь в Думбраве начал приближаться к жилым домам.

"Звонок в Службу "112" поступил в 14.13. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, предотвращая распространение очагов. Возгорание локализовали в 16.13", - сообщила Пушкашу.

Пожар в Думбраве © Sputnik / Osmatesco

Пожар в Думбраве © Sputnik / Osmatesco 1 / 2 © Sputnik / Osmatesco Пожар в Думбраве

По информации Инспектората, с начала 2019 года огонь уничтожил почти 9,5 тысячи гектаров сухой растительности по всей республике.

Предупреждение в действии

Ранее Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

"В период 29 августа – 4 сентября в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - говорится в предупреждении.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в указанные период возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

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