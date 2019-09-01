17:53 01 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.83
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Горение сухой травы. Архивное фото

Пожар в Думбраве удалось локализовать за два часа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
6410

Чтобы не позволить огню еще ближе подобраться к жилым домам, на место происшествия прибыли три пожарных расчета.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Возгорание сухой растительности в пригороде Кишинева удалось локализовать в течение двух часов, сообщила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

В воскресенье днем появилась информация о том, что огонь в Думбраве начал приближаться к жилым домам.

"Звонок в Службу "112" поступил в 14.13. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, предотвращая распространение очагов. Возгорание локализовали в 16.13", - сообщила Пушкашу.

  • Пожар в Думбраве
    Пожар в Думбраве
    © Sputnik / Osmatesco
  • Пожар в Думбраве
    Пожар в Думбраве
    © Sputnik / Osmatesco
1 / 2
© Sputnik / Osmatesco
Пожар в Думбраве

По информации Инспектората, с начала 2019 года огонь уничтожил почти 9,5 тысячи гектаров сухой растительности по всей республике.

Предупреждение в действии

Ранее Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

"В период 29 августа – 4 сентября в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - говорится в предупреждении.

Возгорание сухой растительности
© Sputnik / Miroslav Rotari
Опасность повсюду: специалисты вынесли сразу три предупреждения

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в указанные период возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек. 

Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Крупный пожар в Кишиневе — над столицей поднимаются клубы дыма
Мы все умрем. Лесные пожары


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
"Ленинград" дал свой "финальный концерт" в Кишиневе - фото
Фруктовый ниндзя из Шаолиня
Фруктовый ниндзя: этот мальчик режет предметы без ножа - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться