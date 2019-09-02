Новый пожар в Кишиневе: горит 100 гектаров сухой травы - видео

Экипажи пожарных продолжают бороться с огнем, который уже охватил значительную площадь.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Три пожарных расчета тушат в понедельник около 100 гектаров загоревшейся сухой растительности в столичном секторе Рышкановка. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациями МВД Молдовы.

По информации ведомства, пожар вспыхнул около 11.46 недалеко от улицы Буковиней в муниципии Кишинев.

"На место были направлены три пожарных расчета, которые продолжают бороться с огнем, чтобы локализовать возгорание. По предварительным данным, огонь охватил около 100 гектаров сухой растительности", - говорится в сообщении Генинспектората по ЧС.

Это уже не первое крупное возгорание сухой травы в муниципии. 1 сентября огонь вплотную приблизился к жилым домам в пригороде молдавской столицы Думбраве. Тогда на тушение также направили три пожарных расчета, которые за два часа локализовали возгорание.

Предупреждение в действии

Ранее Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

"В период 29 августа – 4 сентября в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - говорится в предупреждении.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в указанные период возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

Как тушить такой пожар?

Между тем специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горящую кромку любым подходящим орудием - пучком веток, влажной тряпкой, лопатой. Тушение всегда ведется только с выгоревшей площади. Старайтесь при ударах "сметать" горящие частицы на выгоревшую территорию.

Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Необходима подходящая обувь - кожаные сапоги. Нельзя принимать участие в тушении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все участники тушения должны быть совершеннолетними. При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при необходимости оказать помощь.

Подобные действия следует предпринимать лишь в экстренных ситуациях. При ЧП такого рода нужно звонить в единую службу "112", которая направит на место происшествие пожарных.

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