По факту страшного зловония в Кишиневе заведены уголовные дела

Прокуратура намерена провести детальное расследование по факту экологических преступлений, совершенных в молдавской столице и приведших к нестерпимому едкому запаху, который распространяется по всему городу в течение нескольких недель.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Два уголовных дела заведены в понедельник в Генеральной прокуратуре Молдовы по факту неприятного запаха, испытывающего на прочность жителей и гостей столицы вот уже вторую неделю.

Поводом для внимания прокуроров стала информация, распространенная молдавскими СМИ, где было сказано о неприятном запахе и сознательном загрязнении экономическими агентами реки Бык.

Прокуроры намерены детально расследовать все обстоятельства, приведшие к состоянию экологической катастрофы в бассейне реки Бык вниз по течению от Кишинева. Следствию предстоит установить лиц, причастных к нанесению вреда природе, а также определить размер ущерба из-за допущенной ими преступной халатности.

В ходе следствия прокуроры намерены ознакомиться с мнением контролирующих органов государства, которых попросят вынести вердикт - насколько сильный вред окружающей среде нанесли действия экономических агентов или других лиц, причастных к сложившейся ситуации.

О проблеме загрязнения реки Бык написала госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юлиана Кантаражиу в воскресенье на своей странице в Facebook.

"В последнее время в публичном пространстве появилось много информации со стороны граждан о загрязнении реки Бык. Хотим сообщить, что министерство окружающей среды приняло ее к сведению", - заявила Канатаражиу.

По ее словам, 29 августа этого года сотрудники инспекции по защите окружающей среды в Кишиневе отправились на очистную станцию для расследования причины загрязнения.

"Предварительные выводы инспекции по защиты окружающей среды заключаются в том, что источников загрязнения может быть несколько, в том числе со стороны экономических агентов", - отметила госсекретарь.

Как пояснила чиновница, взяты образцы воды для проведения лабораторного исследования, которое определит источник загрязнения. Результаты лабораторного анализа будут представлены в среду.

"О загрязнении реки Бык уведомлена и прокуратура. Прокуроры и сотрудники инспекции по защите окружающей среды в Кишиневе расследуют дело и проведут в ближайшие дни проверки у нескольких экономических агентов, которые могут загрязнять воду реки Бык в результате своей деятельности", - сказала Кантаражиу.

Она подчеркнула, что лично хочет отправиться на берег Быка с внеплановой проверкой. Причем сделать это госсекретарь намерена вечером, когда, насколько ей известно, происходит сброс воды в водоем.

Проверка от Киртоакэ

В понедельник экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ "проинспектировал" состояние очистных сооружений Кишинева, побывав там и сняв видеоролик. Выводы, к которым пришел бывший градоначальник, неутешительны. Киртоакэ, на которого большинство кишиневцев списывают вину за невыносимый запах в столице, сообщил, что станция очистки сточных вод не работает должным образом.

Бывший городской голова обвинил экономических агентов, в том числе владельцев близлежащего спиртзавода, в сливе токсичных отходов производства в канализацию. Именно эти вещества, попадающие в общий сток, по его мнению, и приводят к такому невыносимому запаху в городе, который в последние дни стал особо острым и едким.

По словам Киртоакэ, подобная ситуация складывалась в 2016 году, в его бытность генпримаром Кишинева. Тогда, по утверждениям экс-мэра, слив отходов спиртного производства привел к тому, что функциональность очистных сооружений была нарушена.

"То же самое они сделали и сейчас. В настоящее время очистные сооружения в муниципии Кишинев не работают", - сообщил Киртоакэ, добавив, что отходы с очистных сооружений не сушат в геотубах, а разливают на близлежащие поля, что усиливает нестерпимый запах.

Объяснения примэрии

Неприятный и едкий запах, преследующий кишиневцев в последние несколько дней, стал просто нестерпимым, особенно в столичных секторах Чеканы и Ботаника. В местной администрации изучили техническое состояние станции очистки сточных вод и объяснили, что запах распространяется не по причине неисправностей.

© Photo: Primăria Municipiului Chişinău Очистная станция в городе Кишинев

"Станция очистки сточных вод в Кишиневе работает в нормальном режиме. Аварий или других неисправностей, которые могли угрожать нормальной работе очистных сооружений, в последнее время не обнаружено", - говорится в сообщении для прессы, распространенном примэрией Кишинева.

По результатам проведенной проверки также уточнили, что технологический процесс очистки сточных вод проходит с соблюдением всех необходимых норм. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы, в которую вошли представители АО "Apă-Canal Chișinău", профильных управлений примэрии и муниципальные советники.

© Photo: Primăria Municipiului Chişinău Очистная станция в городе Кишинев

Местная администрация города направила запрос в Муниципальный центр общественного здоровья и в Инспекторат по защите окружающей среды для взятия на анализ проб воды из реки Бык, чтобы определить источник загрязнения. Проверки также будут проведены на близлежащих предприятиях, которые могут сбрасывать тонны токсичных отходов в реку Бык в непосредственной близости к очистной станции.

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