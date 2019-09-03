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Памятник Василию Александри, архивное фото.

Дикий случай на Аллее классиков в Кишиневе - памятникам надели маски

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Во вторник утром кишиневцы, которые проходили по парку Штефана чел Маре, могли видеть необычную картину - на памятники классикам национальной литературы надели медицинские маски.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Шокирующее зрелище ждало во вторник тех жителей молдавской столицы, которые волею судьбы оказались в центральном парке Штефана чел Маре. На бронзовые скульптурные бюсты писателей и поэтов были надеты медицинские маски, а на постаментах оставлены странные послания, приклеенные к красному граниту.

"Что вы сделали с моим воздухом", "Я задыхаюсь, как в кульке", "Каким воздухом дышит сегодняшнее поколение?" - все эти послания были прикреплены к основанию постаментов на Аллее классиков.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Молдова очевидцы произошедшего, инициаторами акции выступили члены организации Extinction Rebellion. Подобный "флешмоб" они организовали в связи с неприятным запахом в молдавской столице и загрязнением окружающей среды в городе. 

Организация является международной и борется за сохранение окружающей среды и биоразнообразия живой природы. Однако инцидент в центральном парке молдавской столицы больше похож не на гражданскую акцию, а на осквернение памятников тех исторических личностей, которыми гордится вся Молдова.

Медицинские маски и текстовые послания были прикреплены к памятникам Григория Виеру, Алексея Матеевича, Константина Стере, Иона Луки Караджале, Ливиу Ребряну. В столичной полиции прокомментировали данную акцию. Как заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, сотрудники правоохранительных органов находились на месте проведения акции, и мероприятие проходит без нарушений, а его целью является борьба с загрязнением воздуха.

Между тем, два уголовных дела заведены в понедельник в Генеральной прокуратуре Молдовы по факту неприятного запаха, испытывающего на прочность жителей и гостей столицы вот уже вторую неделю.

Поводом для внимания прокуроров стала информация, распространенная молдавскими СМИ, где было сказано о неприятном запахе и сознательном загрязнении экономическими агентами реки Бык.

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© Photo: Facebook / Dodon Igor
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Прокуроры намерены детально расследовать все обстоятельства, приведшие к экологической катастрофе в бассейне реки Бык вниз по течению от Кишинева.

Следствию предстоит установить лиц, причастных к нанесению вреда природе, а также определить размер ущерба из-за допущенной ими преступной халатности.

В ходе следствия прокуроры намерены ознакомиться с мнением контролирующих органов государства, которых попросят вынести вердикт - насколько сильный вред окружающей среде нанесли действия экономических агентов или других лиц, причастных к сложившейся ситуации.

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Теги:
вандализм, Аллея классиков, памятники, зловоние, запах, Кишинев


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