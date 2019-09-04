10:33 04 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.78
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
В Оргееве открылся бесплатный прокат велосипедов

В Кишиневе продолжают воровать велосипеды - преступления поставлены на поток

© Photo: Primăria orașului Orhei
Происшествия
Получить короткую ссылку
27 0 0

Двухколесные "стальные кони" стали не просто средством передвижения, а роскошью, судя по цене на некоторые модели. Воры в Кишиневе взяли это на заметку и теперь крадут велосипеды при каждом удобном случае.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. На Чеканах опять неспокойно, воры зарятся на велосипеды, которые хозяева бездумно оставляют в подъездах и на лестничных площадках, думая, что их никто не украдет. 

Кражи велосипедов и детских колясок в этом секторе города поставлены на поток - не бывает и месяца, чтобы кто-то из жильцов многоквартирного дома не остался без своего средства передвижения. 

Минувшие семь дней не стали исключением, сотрудники Инспектората полиции Чекан задержали молодого человека, подозреваемого в серии подобных краж. За июль и август ему удалось украсть несколько велосипедов и детских колясок, которые он продавал на близлежащем рынке случайным покупателям по заниженной, почти бросовой цене.

дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Квартирные воры на награбленное купили машину и дом

Преступления "двухколесный вор" осуществлял преимущественно вечером и ночью, однако один криминальный эпизод был заснят камерами видеонаблюдения. Сотрудникам полиции не составило особого труда идентифицировать личность подозреваемого - им оказался рецидивист ранее судимый за аналогичные преступления. 

Общую сумму материального ущерба, нанесенного владельцам украденного имущества в полиции оценили в 8 тысяч 900 леев. Сейчас следователи пытаются установить, кому были проданы украденные велосипеды и детские коляски, чтобы найти и вернуть их владельцам. 

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит штраф от 32 до 67 тысяч леев, либо тюремное заключение на срок до 4 лет.

Как обезопасить велосипед от кражи:

  • правильно выбирайте парковочное место;
  • никогда не оставляйте велосипед непристегнутым;
  • используйте надежный велосипедный замок;
  • пристегивайте велосипед за две детали;
  • установите велосигнализацию;
  • установите самую низкую передачу.

Вот перечень мест, где не надо парковаться:

  • многолюдные тротуары в центре города;
  • оживленные набережные;
  • площадки у станций общественного транспорта;
  • безлюдные дворы;
  • пустынные переулки.

Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако оставлять личный транспорт на безлюдной улице тоже рискованно. Здесь надо соблюдать золотую середину: паркуйте свой велосипед там, где постоянно есть люди, но их не очень много.

Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Кузнец из Аргентины смастерил велосипед с инвалидной коляской - видео
В Кишиневе велосипеды воруют прямо из-под носа - видеоподробности
Видео: годы - не беда, прямо-таки ювелирное искусство езды на велосипеде
Теги:
расследование, преступление, воровство, велосипеды


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Битва за сборы, привесы и надои: политики в поле и на ферме
Московские встречи молдавского президента
Московские встречи молдавского президента
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться