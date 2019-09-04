В Кишиневе продолжают воровать велосипеды - преступления поставлены на поток

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. На Чеканах опять неспокойно, воры зарятся на велосипеды, которые хозяева бездумно оставляют в подъездах и на лестничных площадках, думая, что их никто не украдет.
Кражи велосипедов и детских колясок в этом секторе города поставлены на поток - не бывает и месяца, чтобы кто-то из жильцов многоквартирного дома не остался без своего средства передвижения.
Минувшие семь дней не стали исключением, сотрудники Инспектората полиции Чекан задержали молодого человека, подозреваемого в серии подобных краж. За июль и август ему удалось украсть несколько велосипедов и детских колясок, которые он продавал на близлежащем рынке случайным покупателям по заниженной, почти бросовой цене.
Преступления "двухколесный вор" осуществлял преимущественно вечером и ночью, однако один криминальный эпизод был заснят камерами видеонаблюдения. Сотрудникам полиции не составило особого труда идентифицировать личность подозреваемого - им оказался рецидивист ранее судимый за аналогичные преступления.
Общую сумму материального ущерба, нанесенного владельцам украденного имущества в полиции оценили в 8 тысяч 900 леев. Сейчас следователи пытаются установить, кому были проданы украденные велосипеды и детские коляски, чтобы найти и вернуть их владельцам.
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит штраф от 32 до 67 тысяч леев, либо тюремное заключение на срок до 4 лет.
Как обезопасить велосипед от кражи:
- правильно выбирайте парковочное место;
- никогда не оставляйте велосипед непристегнутым;
- используйте надежный велосипедный замок;
- пристегивайте велосипед за две детали;
- установите велосигнализацию;
- установите самую низкую передачу.
Вот перечень мест, где не надо парковаться:
- многолюдные тротуары в центре города;
- оживленные набережные;
- площадки у станций общественного транспорта;
- безлюдные дворы;
- пустынные переулки.
Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако оставлять личный транспорт на безлюдной улице тоже рискованно. Здесь надо соблюдать золотую середину: паркуйте свой велосипед там, где постоянно есть люди, но их не очень много.
Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.
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