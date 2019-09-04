Ничего святого - мужчина портит отдых детям на Рышкановке варварским способом

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Про действия таких, как один из хулиганов, живущих в столичном секторе Рышкановка, говорят: "Ни себе, ни людям". Мужчина регулярно приводит детскую площадку в одном из дворов многоквартирных домов в ужасающий вид. Он делает все для того, чтобы дети не могли здесь играть.

Современная площадка была установлена здесь совсем недавно - красивые горки, турники, лестницы, песочница - все для того, чтобы маленькие жители близлежащих дворов хотели бы приходить сюда вновь и вновь.

Однако мужчина уже третий раз обливает всю территорию машинным маслом, а на замечания жителей отвечает грубостью и нецензурной бранью в адрес детей. Местным жителям удалось выяснить, что своих детей у мужчины нет, а площадку он регулярно приводит в ненадлежащий вид, потому что до ее возведения здесь он парковал свой автомобиль.

Хулиган почему-то решил, что этот участок земли принадлежит ему, хотя никаких документов, подтверждающих право собственности, по словам местных жителей у него нет и быть не может. Эта территория находится в муниципальной собственности.

Жители близлежащих домов намерены обратиться в полицию, чтобы стражи правопорядка квалифицировали действия хулигана по закону.

"Нам надоело терпеть эти выходки, единственное место, где можно поиграть с детьми на улице, и то - испохаблено. С таким менталитетом надо не в столице жить, а где-нибудь одному в поле, если не умеешь ладить с людьми", - с возмущением рассказала корреспонденту Sputnik Молдова молодая мама.

Если действиями мужчину займутся сотрудники правоохранительных органов, ему грозит крупный штраф, а его действия могут быть квалифицированы по закону, как хулиганство.

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