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Детская площадка

Ничего святого - мужчина портит отдых детям на Рышкановке варварским способом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Про действия таких, как один из хулиганов, живущих в столичном секторе Рышкановка, говорят: "Ни себе, ни людям". Мужчина регулярно приводит детскую площадку в одном из дворов многоквартирных домов в ужасающий вид. Он делает все для того, чтобы дети не могли здесь играть.

Современная площадка была установлена здесь совсем недавно - красивые горки, турники, лестницы, песочница - все для того, чтобы маленькие жители близлежащих дворов хотели бы приходить сюда вновь и вновь. 

Однако мужчина уже третий раз обливает всю территорию машинным маслом, а на замечания жителей отвечает грубостью и нецензурной бранью в адрес детей. Местным жителям удалось выяснить, что своих детей у мужчины нет, а площадку он регулярно приводит в ненадлежащий вид, потому что до ее возведения здесь он парковал свой автомобиль. 

Хулиган почему-то решил, что этот участок земли принадлежит ему, хотя никаких документов, подтверждающих право собственности, по словам местных жителей у него нет и быть не может. Эта территория находится в муниципальной собственности. 

Жители близлежащих домов намерены обратиться в полицию, чтобы стражи правопорядка квалифицировали действия хулигана по закону.

"Нам надоело терпеть эти выходки, единственное место, где можно поиграть с детьми на улице, и то - испохаблено. С таким менталитетом надо не в столице жить, а где-нибудь одному в поле, если не умеешь ладить с людьми", - с возмущением рассказала корреспонденту Sputnik Молдова молодая мама.

Если действиями мужчину займутся сотрудники правоохранительных органов, ему грозит крупный штраф, а его действия могут быть квалифицированы по закону, как хулиганство.  

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Теги:
хулиганство, дети, Рышкановка, детская площадка


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