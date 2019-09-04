Источник вони в Кишиневе - полиция проверяет очистные и спиртзавод

Сотрудники правоохранительных органов в среду начали проверки на предприятии, руководство и сотрудников которого подозревают в сливе токсических веществ, а также на станции очистки сточных вод в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. В среду утром сотрудники полиции начали детальные проверки на одном из предприятий, которое расположено в непосредственной близости к очистным сооружениям в Кишиневе, а также на муниципальной станции очистки. Инспекция началась по распоряжению министра внутренних дел Молдовы, вице-премьера Андрея Нэстасе.

В полиции считают, что на предприятии, производящем алкогольные напитки, используют сырье без соответствующих документов о его происхождении, а также занимаются сливом токсических веществ в реку Бык, загрязняя экологию и провоцируя неприятный едкий запах, который жители Кишинева чувствуют уже вторую неделю подряд.

В Национальном инспекторате по расследованиям намерены установить незаконные действия администраторов и сотрудников спиртзавода по нарушению предписанного технологического процесса, а также определить, какие химические вещества использовались на предприятии и сливались в реку Бык, загрязняя экологию в муниципии Кишинев.

В МВД заявляют, что в рамках заведенных уголовных дел все виновные в загрязнении окружающей среды будут привлечены к ответственности, а квалификация их действиям будет дана в соответствии с законодательством Республики Молдова.

АО Apă-Canal Chişinău назвал виновными в том, что кишиневцам приходится дышать смрадом, ряд экономических агентов. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник поставщиком воды.

"Источником неприятного запаха в столице является сомнительная деятельность ряда кишиневских экономических агентов. Именно тех, кто сливает напрямую в очистную станцию сточные воды с максимально допустимым уровнем загрязнения", - подчеркнули в Apă-Canal.

Эксперты предприятия-поставщика воды намерены подсчитать нанесенный ущерб и потребовать наказания виновных. "Проверки экономических агентов продолжатся. Будут взяты пробы для анализов. Специалисты предполагают, что список фирм-нарушителей увеличится", - добавил поставщик воды.

Два уголовных дела заведены 2 сентября Генеральной прокуратурой по факту неприятного запаха, испытывающего на прочность жителей и гостей столицы.

Поводом для внимания прокуроров стала информация, распространенная молдавскими СМИ, где было сказано о неприятном запахе и сознательном загрязнении экономическими агентами реки Бык.

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Прокуроры намерены детально расследовать все обстоятельства, приведшие к состоянию экологической катастрофы в бассейне реки Бык вниз по течению от Кишинева. Следствию предстоит установить лиц, причастных к нанесению вреда природе, а также определить размер ущерба из-за допущенной ими преступной халатности.

В ходе следствия прокуроры намерены ознакомиться с мнением контролирующих органов государства, которых попросят вынести вердикт - насколько сильный вред окружающей среде нанесли действия экономических агентов или других лиц, причастных к сложившейся ситуации.

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