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Авария

Страшное ДТП под Сынжереем - микроавтобус разорвало на части

CC0 / Pixabay / petrabosse
Происшествия
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В результате страшного дорожно-транспортного происшествия в Сынжерейском районе микроавтобус превратился в груду металла.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Этим утром возле села Цамбула Сынжерейского района произошло дорожно-транспортное происшествие, как в остросюжетных художественных фильмах. Авария произошла около 9 часов утра на участке национальной трассы Кишинев-Оргеев-Бельцы. 

За рулем автомобиля модели Ford Transit находился 26-летний молодой человек, который выезжал с проселочной дороги на национальную трассу. Не удостоверившись, что помехи слева нет, водитель нажал педаль газа, чтобы оказаться на автомагистрали.

ДТП на пешеходной улице в Кишиневе
© Sputnik / Rodion Proca
ДТП на пешеходной улице в Кишиневе: есть пострадавшие
 

В этот момент на полном ходу в его машину врезался микроавтобус модели Chrysler. Столкновение было настолько сильным, что микроавтобус практически разорвало на две части. К счастью, обошлось без жертв, но один из пассажиров был доставлен в районную больницу Сынжерея с многочисленными травмами в состоянии средней степени тяжести. Полиция ведет расследование дорожного инцидента.    

Автоэксперт Олег Кожокару рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, кто чаще всего становится виновником ДТП.

"Как показывает практика, новичок, который только что закончил автошколу чувствует себя за рулем очень неуверенно, и, соответственно, едет всегда достаточно медленно и аккуратно. А вот теми, кто позволяет себе превышать скорость и даже выпивать за рулем, чаще всего оказываются опытные водители. Они зачастую и становятся виновниками аварий", — заявил эксперт.

Собеседник также отметил, что причиной дорожно-транспортных происшествий, в основном, становится превышение скорости или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Теги:
автомобиль, авария, Сынжерейский район, ДТП


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