Женщина в столице прошла через кошмар, насильников-изуверов быстро задержали

В Кишиневе произошло ужасающее своей жестокостью групповое изнасилование - преступникам грозит провести много лет за решеткой.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Четверо мужчин в возрасте от 30 до 40 лет были задержаны в среду сотрудниками полиции Кишинева. Их подозревают в групповом изнасиловании 30-летней женщины, которую они удерживали в доме одного из любителей "секса без взаимности".

Пройдя через весь кошмар насилия, женщина смогла позвонить в полицию. Оперативная группа незамедлительно выехала на место совершения преступления. На допросе несчастная сообщила, что ее всю ночь насиловали четверо мужчин.

Потерпевшая квартировала у одного из них. Не прошло и полдня после того, как она въехала, и в доме собралась шумная компания - подвыпившие друзья пришли в гости к хозяину. Добавив "градуса", мужчины скрутили квартирантку и под угрозой расправы вынудили ее не оказывать никакого сопротивления.

Оперативники задержали насильников, однако они не сознались в содеянном, а пострадавшая прошла процедуру медицинского освидетельствования. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения. Впрочем, суд может вынести весьма суровый вердикт, так как все задержанные ранее отбывали сроки за совершение краж.

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