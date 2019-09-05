В Вулканештах пожарные два раза выезжали тушить мусоросвалку — это поджог

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Пожарным пришлось два раза выезжать для тушения мусорной свалки в городе Вулканешты на юге Молдовы. По сообщению пожарных, это - поджог, так как было обнаружено сразу пять очагов возгорания.

"Первый раз мы выехали на тушение пожара на мусорную свалку Вулканешт 22 августа. Тогда там был один очаг возгорания. Возможно, это было самовозгорание. А когда мы выехали туда же в ночь на 1 сентября, там уже кроме одного имеющегося было еще пять очагов – два очага в начале, два в середине и два в конце свалки", — цитирует региональный портал gagauzinfo.md начальника части спасателей и пожарных города Вулканешты Михаила Попа.

По словам Попа, пять очагов возгорания не могут возникнуть сами по себе, и речь идет о целенаправленном поджоге. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и бульдозер, который пришлось ремонтировать прямо во время работ.

В общей сложности на тушение этой свалки ушло более 210 тон воды, сообщает пожарная часть Вулканешт.

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