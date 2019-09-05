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Пожарные, архивное фото

В Вулканештах пожарные два раза выезжали тушить мусоросвалку — это поджог

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Свалку подпалили с пяти концов, на тушение израсходовано более 200 тонн воды.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Пожарным пришлось два раза выезжать для тушения мусорной свалки в городе Вулканешты на юге Молдовы. По сообщению пожарных, это - поджог, так как было обнаружено сразу пять очагов возгорания.

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© Sputnik / Николай Хижняк
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"Первый раз мы выехали на тушение пожара на мусорную свалку Вулканешт 22 августа. Тогда там был один очаг возгорания. Возможно, это было самовозгорание. А когда мы выехали туда же в ночь на 1 сентября, там уже кроме одного имеющегося было еще пять очагов – два очага в начале, два в середине и два в конце свалки", — цитирует региональный портал gagauzinfo.md начальника части спасателей и пожарных города Вулканешты Михаила Попа.

По словам Попа, пять очагов возгорания не могут возникнуть сами по себе, и речь идет о целенаправленном поджоге. В  ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и бульдозер, который пришлось ремонтировать прямо во время работ.

В общей сложности на тушение этой свалки ушло более 210 тон воды, сообщает пожарная часть Вулканешт.

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