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Звонок правоохранителям: двое налоговиков пойманы на взятке

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Длительный тюремный срок и серьезные штрафы грозят налоговикам за небольшую взятку.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Два налоговых инспектора задержаны после того, как поступил звонок на национальную линию по борьбе с коррупцией. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

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Речь идет о налоговиках северного управления.

"Как сообщил заявитель, налоговые инспекторы получили от него две тысячи леев в рамках проверки под предлогом того, что могут выписать администратору фирмы менее серьезный штраф за обнаруженные нарушения", - сообщили в НАЦ. 

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего открыто уголовное дело на основании статьи 324 "Пассивная коррупция" УК РМ.

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Налоговиков поймали с поличным после обеда в среду в Глодянах. Сразу после этого их поместили в изолятор НАЦ на 72 часа.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в 6-8 тысяч условных единиц (16,8-22,4 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка), а также лишение права занимать определенные должности на срок от 7 до 10 лет.

Расследованием дела занимается Антикоррупционная прокуратура.

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Теги:
Молдова, налоговик, взятка


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