Едва не лишился жизни: в Кишиневе на перекрестке был сбит мотоциклист - видео

Перекресток между улицами Тудор Стрижка, Индепенденцей и Христо Ботева является одним из самых загруженных в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Мотоциклист, проезжавший накануне по столичному перекрестку Христо Ботева-Индепенденцей, едва не лишился жизни. Шокирующее видео появилось в Сети.

На изображении отчетливо видно, как внедорожник въезжает на перекресток со стороны улицы Индепенденцей в сторону улицы Тудор Стрижка и сбивает мотоциклиста, который движется со стороны Христо Ботева. Судя по дорожной обстановке, зафиксированной камерами видеонаблюдения, можно сделать вывод, что внедорожник либо въехал на перекресток на красный сигнал светофора, либо пытался "проскочить" на желтый.

После столкновения водитель мотоцикла находился в сознании, но ему была оказана срочная медицинская помощь.

Перекресток между улицами Тудор Стрижка, Индепенденцей и Христо Ботева является одним из самых опасных и загруженных в Кишиневе. Столичные власти неоднократно пытались реорганизовать движение на этом участке.

В 2017 году там были установлены разграничители полос движения в виде столбцов, однако это не принесло ожидаемого результата. В апреле 2019-го муниципалитет установил на перекрестке несколько светофоров и нанес разметку, которая четко определяет движение по полосам. Судя по опубликованному видео, некоторым водителям эти меры не помогают ориентироваться в дорожной обстановке.

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